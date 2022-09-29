11 найцікавіших новинок презентації Amazon: розумні динаміки, світильник для контролю сну та робот за $1500, який простежить за домашніми улюбленцями

Amazon провела осінню презентацію, де представила свої оновлені пристрої — публікуємо добірку 11 найцікавіших гаджетів.

Електронна книга Kindle — тепер зі стилусом

Новий продукт Kindle Scribe – це планшет E-Ink, який можна використовувати для читання та письма. Він має 10,2 дюймовий екран з 300 dpi, а також з опцію Basic Pen або Premium Pen для стилусу.

Пристрій зі стандартним стилусом коштує 339 доларів і вже доступний для попереднього замовлення. Premium Pen коштує на 30 доларів дорожче і поставляється з кнопкою швидкого доступу, що настроюється, і датчиком гумки для стирання.

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Динаміки Echo Dot п’ятого покоління

Amazon представила два нових динаміки Echo Dot: з годинником і без. Хоча зовні вони виглядають схожими на пристрої попереднього покоління, тепер динаміки оснащені покращеним звуком, датчиком температури та елементами керування жестами. Тим часом, Echo Dot з годинником має яскравіший світлодіодний дисплей з більш високою роздільною здатністю.

Amazon відзначила, що пристрої можна використовувати як подовжувачі Wi-Fi для її мережі Wi-Fi Eero Mesh. Також ця функція з’явиться на динаміках Echo четвертого покоління з 20 жовтня та на інших пристроях Echo Dot четвертого покоління у найближчі місяці.

Оновлений Echo Auto

Гаджет Echo Auto не оновлювався з 2018 року. Його основна функція – впровадження голосового помічника Alexa у ваш автомобіль, який дасть можливість без допомоги рук керувати аудіосистемою авто, дзвінками по Bluetooth та багато чим іншим.

Echo Auto другого покоління коштує 54,99 доларів і за габаритами менший за свого попередника, що значно полегшить пошук місця для його встановлення на панелі приладів. У нього також менше мікрофонів у порівнянні з оригіналом – п’ять замість восьми, але це компенсується покращеними алгоритмами, які допомагають йому відрізняти голосові команди від інших звуків у машині.

Голосовий помічник BMW на основі Alexa

BMW використовує технологію голосового асистента для створення власної системи за допомогою програми Alexa Custom Assistant від Amazon. Свого власного помічника для автомобілів компанія планує випустити у найближчі два роки.

Halo Rise – трекер сну у вигляді світильника

Пристрій можна просто поставити на тумбочку і він буде відстежувати ваш сон за допомогою датчиків руху і дихання, а після повідомляти – наскільки добре ви спали. Його також можна використовувати як будильник.

Пристрій коштуватиме 139,99 доларів, а вийде наприкінці цього року.

Fire TV Cube – керування кабельним телебаченням за допомогою голосу

Остання версія Fire TV Cube від Amazon поставляється з кількома оновленнями. Вони передбачають наявність входу HDMI для підключення кабельної приставки і подальшого керування нею за допомогою голосу, нову функцію для підвищення роздільної здатності контенту високої чіткості, підтримку Wi-Fi 6E, а також новий восьмиядерний чіп, який, за словами Amazon, на 20 відсотків швидше, ніж попередній пристрій.

Новий Fire TV Cube коштує 139,99 доларів. Попередні замовлення на пристрій стартували сьогодні, а постачання розпочнеться у жовтні.

Високоякісні телевізори 4K Fire TV

На додаток до нового Fire TV Cube, Amazon також представила два нових телевізори Fire TV Omni QLED, оснащених датчиками зовнішнього освітлення, які затемнюють дисплей, коли нікого немає поряд.

65-дюймовий телевізор коштує від 799 доларів, а 75-дюймовий телевізор – 1099,99 доларів.

Штатив для камери Blink Mini

Amazon представила спосіб перетворити Blink Mini на стаціонарний пристрій з камерою, яким зручно керувати. Просто помістіть камеру на нове кріплення Mini Pan Tilt, встановіть її на стіл, а потім віддалено огляньте кімнату за допомогою додатку Blink.

Окремо Mini Pan Tilt коштує 29,99 доларів, в комплекті з камерою – 59,99 доларів.

Ring Spotlight Pro – оновлена ​​камера з бездротовим зв’язком

Нова Spotlight Cam Pro від Ring поставляється з більш сучасними функціями, такими як 3D-детектор руху, функція “color pre-roll” і вид з висоти пташиного польоту, що незвичайно для пристрою з бездротовою опцією.

У той час як провідна та бездротова версії коштують по 229,99 доларів, модель із зарядкою від сонячної панелі коштує 249,99 доларів. Відсьогодні вони доступні для замовлення.

Робот Amazon Astro може стежити за домашніми тваринами

Amazon також не залишила поза увагою свого робота Astro за 1449,99 доларів (який наразі коштує 999,99 доларів тільки по запрошенню).

Пізніше цього року двоколісний робот отримає оновлення, яке дозволить йому виявляти ваших домашніх тварин за рухом та надсилати вам відео з ними.

Ще кілька цікавих новинок Amazon 2022 можна побачити на відео нижче.

Джерело: The Verge