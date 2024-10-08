Новини Кіно 08.10.2024 о 15:22 comment views icon

«12 павіанів, носоріг, та водний бій з акулами»: «Гладіатор ІІ» отримає спецефекти, неможливі у першому фільмі, третій вже в роботі

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Андрій Русанов

Автор сайту

Що вийде, якщо схрестити носорога, акулу та стадо бабуїнів? Вийде фільм «Гладіатор 2» з VFX.. Але ще не випустивши другий фільм, режисер вже зайнявся третім.

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Про тварин та CGI-ефекти у фільмі розповів режисер Рідлі Скот журналу Total Film:

«У мене є юрба з 12 м’ясоїдних бабуїнів. Повірте мені, вони справжні. І вони виглядають справжніми. Ви дивитеся на 12 справжніх павіанів і справжнього носорога, а також на масштабну водну битву з акулами у воді в Колізеї», — сказав Рідлі Скотт журналу Total Film.

У трейлері стрічки «Гладіатор 2» є сцена, яку Рідлі Скотт мріяв зняти понад 20 років

Завдяки прогресу відеоефектів у порівнянні з «Гладіатором» 2000 року, продовження не тільки демонструє дивовижний звіринець, але й втілює у життя ідею про в життя ідею про бій з носорогом, яку режисеру довелося скасувати чверть століття тому.

«Комп’ютерні технології дозволили нам робити те, що ми не могли зробити напочатку. Ми хотіли, щоб у першому фільмі був носоріг. Я пам’ятаю, як розмовляв з інструкторами, тому що було надто дорого робити це лише за допомогою комп’ютерної графіки, і вони, серед іншого, пояснили, що як тільки носоріг рухається, ви не можете зупинити це», — пояснює продюсер Дуглас Вік.

«12 павіанів, носоріг, та водний бій з акулами»: «Гладіатор 2» отримає спецефекти, неможливі у першому фільмі, третій вже в роботі

Щобільше, Рідлі Скотт вже мчить «на всіх парах» до наступної стрічки. Режисер розповів, що почав писати сценарій «Гладіатор 3»:

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«У мене вже вісім сторінок. У мене є початок дуже гарного сліду».

Скотт натякає на сюжетну канву та жартує над своїми неповерненням до Колізею:

«Якщо буде «Гладіатор 3», я не думаю, що ви коли-небудь повернетеся на арену. Але мені довелося повернутися на арену…».

Також номер журналу, який вийде лише в четвер, демонструє кілька нових зображень з фільму. Вони присвячені головному герою Луцію у виконанні Пола Мескаля, генералу Марку Акацію Педро Паскаля та персонажу Дензела Вашингтона.

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«Гладіатор II» дебютує в українських кінотеатрах 14 листопада. Тоді й буде видно, чи не забагато у фільмі спецефектів і чи буде там хіп-хоп.

Рідлі Скотт «заспойлерив» фінал «Гладіатор 2» і розповів, що планує «Гладіатор 3»

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Джерело: GamesRadar

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