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На цей час трейлер «Гладіатор 2» з музикою Jay-Z зібрав майже 300 тис. дизлайків. Попри це до реклами фільму залучили ще й реперку Megan Thee Stallion.

Рекламна компанія «Гладіатор II», здається, намагається поєднати давню історію з сучасною попкультурою, щоб залучити до перегляду молодших глядачів. Втім, поціновувачі жанру не надто задоволені цим.Трейлер стрічки викликав суперечки щодо можливості поєднання репу з історичним оповіданням та навіть про автентичність самого фільму.

Megan Thee Stallion has recorded a brand new version of “We Will Rock You” for a ‘GLADIATOR II’ themed Pepsi and NFL ad. The ad will also feature Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry and Justin Jefferson. pic.twitter.com/z68rpcvmEe — Film Updates (@FilmUpdates) September 5, 2024

Попри те, що критики та глядачі в цілому продовжують підтримувати фільм,

рішення використати пісню Queen We Will Rock You у виконанні Megan Thee Stallion теж викликали негативну реакцію:

«Бро, це Стародавній Рим, а не Лос-Анджелес» «Чому, до біса, стрічка про Стародавній Рим отримала такий маркетинг?»

Також дехто пригадав один відомий музичний кліп, який поєднує пісню Queen сучасних виконавиць та Стародавній Рим.

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Втім, фанати Megan Thee Stallion, схоже, у захваті. Однак це може й не допоїти фільму: як каже один із них, «мені байдуже га «Гладіатор», але Меган крута». Фільм «Гладіатор II» Рідлі Скотта та сценариста Девіда Скарпа вийде в українських кінотеатрах 14 листопада 2024 року.

Джерело: FandomWire

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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