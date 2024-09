На цей час трейлер «Гладіатор 2» з музикою Jay-Z зібрав майже 300 тис. дизлайків. Попри це до реклами фільму залучили ще й реперку Megan Thee Stallion.

Рекламна компанія «Гладіатор II», здається, намагається поєднати давню історію з сучасною попкультурою, щоб залучити до перегляду молодших глядачів. Втім, поціновувачі жанру не надто задоволені цим.Трейлер стрічки викликав суперечки щодо можливості поєднання репу з історичним оповіданням та навіть про автентичність самого фільму.

Megan Thee Stallion has recorded a brand new version of “We Will Rock You” for a ‘GLADIATOR II’ themed Pepsi and NFL ad.

The ad will also feature Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry and Justin Jefferson. pic.twitter.com/z68rpcvmEe

— Film Updates (@FilmUpdates) September 5, 2024