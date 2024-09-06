Новини Кіно 06.09.2024 о 13:32 comment views icon

«Це Стародавній Рим, бро»: до промо «Гладіатор II» залучили ще одну реперку після скандалу з Jay-Z

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Андрій Русанов

Автор сайту

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На цей час трейлер «Гладіатор 2» з музикою Jay-Z зібрав майже 300 тис. дизлайків. Попри це до реклами фільму залучили ще й реперку Megan Thee Stallion.

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Рекламна компанія «Гладіатор II», здається, намагається поєднати давню історію з сучасною попкультурою, щоб залучити до перегляду молодших глядачів. Втім, поціновувачі жанру не надто задоволені цим.Трейлер стрічки викликав суперечки щодо можливості поєднання репу з історичним оповіданням та навіть про автентичність самого фільму.

Попри те, що критики та глядачі в цілому продовжують підтримувати фільм,
рішення використати пісню Queen We Will Rock You у виконанні Megan Thee Stallion теж викликали негативну реакцію:

«Бро, це Стародавній Рим, а не Лос-Анджелес»

«Чому, до біса, стрічка про Стародавній Рим отримала такий маркетинг?»

Також дехто пригадав один відомий музичний кліп, який поєднує пісню Queen сучасних виконавиць та Стародавній Рим.

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Втім, фанати Megan Thee Stallion, схоже, у захваті. Однак це може й не допоїти фільму: як каже один із них, «мені байдуже га «Гладіатор», але Меган крута». Фільм «Гладіатор II» Рідлі Скотта та сценариста Девіда Скарпа вийде в українських кінотеатрах 14 листопада 2024 року.

«Гладіатор ІІ» — офіційний український трейлер епічної саги Рідлі Скота (з 14 листопада в кінотеатрах України)

Джерело: FandomWire

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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