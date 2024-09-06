На цей час трейлер «Гладіатор 2» з музикою Jay-Z зібрав майже 300 тис. дизлайків. Попри це до реклами фільму залучили ще й реперку Megan Thee Stallion.
Рекламна компанія «Гладіатор II», здається, намагається поєднати давню історію з сучасною попкультурою, щоб залучити до перегляду молодших глядачів. Втім, поціновувачі жанру не надто задоволені цим.Трейлер стрічки викликав суперечки щодо можливості поєднання репу з історичним оповіданням та навіть про автентичність самого фільму.
Megan Thee Stallion has recorded a brand new version of “We Will Rock You” for a ‘GLADIATOR II’ themed Pepsi and NFL ad.
The ad will also feature Travis Kelce, Josh Allen, Derrick Henry and Justin Jefferson. pic.twitter.com/z68rpcvmEe
— Film Updates (@FilmUpdates) September 5, 2024
Попри те, що критики та глядачі в цілому продовжують підтримувати фільм,
рішення використати пісню Queen We Will Rock You у виконанні Megan Thee Stallion теж викликали негативну реакцію:
«Бро, це Стародавній Рим, а не Лос-Анджелес»
«Чому, до біса, стрічка про Стародавній Рим отримала такий маркетинг?»
Також дехто пригадав один відомий музичний кліп, який поєднує пісню Queen сучасних виконавиць та Стародавній Рим.
Втім, фанати Megan Thee Stallion, схоже, у захваті. Однак це може й не допоїти фільму: як каже один із них, «мені байдуже га «Гладіатор», але Меган крута». Фільм «Гладіатор II» Рідлі Скотта та сценариста Девіда Скарпа вийде в українських кінотеатрах 14 листопада 2024 року.
«Гладіатор ІІ» — офіційний український трейлер епічної саги Рідлі Скота (з 14 листопада в кінотеатрах України)
Джерело: FandomWire
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