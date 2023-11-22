Новини Ігри 22.11.2023 о 16:40 comment views icon

20 років тому вийшла Prince of Persia: The Sands of Time — Ubisoft продовжує розробку багатостраждального ремейку

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Добрі новини для фанатів гри 2003 року, які вже мали б втратити надію. Розробку ремейку Prince of Persia: The Sands of Time буде продовжено.

Про це повідомив офіційний акаунт франшизи в Х у дописі, присвяченому 20-річчю оригінальної гри. Втім, більшої конкретики поки нема, чекатимемо на подальші новини.

Як ви знаєте, пристрасна команда Ubisoft переосмислює цю легендарну історію, і сьогодні ми раді повідомити, що проєкт пройшов важливий внутрішній етап і розробка просувається вперед.

Розповімо більше у майбутньому!

Багатостраждальний ремейк Prince of Persia: Sands of Time повернули Ubisoft Montreal

Вакансії

Quality Assurance Specialist Mellanni

Sr. Amazon PPC Manager Mellanni

C++ Game Developer Playwing

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Дописи
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати