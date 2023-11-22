20 років тому вийшла Prince of Persia: The Sands of Time — Ubisoft продовжує розробку багатостраждального ремейку

Добрі новини для фанатів гри 2003 року, які вже мали б втратити надію. Розробку ремейку Prince of Persia: The Sands of Time буде продовжено.

Про це повідомив офіційний акаунт франшизи в Х у дописі, присвяченому 20-річчю оригінальної гри. Втім, більшої конкретики поки нема, чекатимемо на подальші новини.

Як ви знаєте, пристрасна команда Ubisoft переосмислює цю легендарну історію, і сьогодні ми раді повідомити, що проєкт пройшов важливий внутрішній етап і розробка просувається вперед. Розповімо більше у майбутньому!