20 років тому вийшла Prince of Persia: The Sands of Time — Ubisoft продовжує розробку багатостраждального ремейку

Добрі новини для фанатів гри 2003 року, які вже мали б втратити надію. Розробку ремейку Prince of Persia: The Sands of Time буде продовжено.

Про це повідомив офіційний акаунт франшизи в Х у дописі, присвяченому 20-річчю оригінальної гри. Втім, більшої конкретики поки нема, чекатимемо на подальші новини.

As you know, the passionate team at @UbisoftMTL is reimagining this legendary story, and we are glad to announce today that the project has passed an important internal milestone and development is progressing.

We look forward to sharing more in the future!

— Prince of Persia™ (@princeofpersia) November 21, 2023