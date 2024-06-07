$250 тис за хвилину трейлера на Summer Game Fest — для незалежних студій ціни є астрономічними

За словами піарниці Summer Game Fest Джасмін Джеймс, на відміну від виставки ігор E3, де домінували Xbox, Nintendo та PlayStation, фестиваль, а зокрема захід Play Days дає можливість брати участь у ньому окремим та не дуже великим студіям. Проте ця участь може коштувати багато.

«Ці шоу дійсно дорогі», — каже один з інсайдерів Esquire про Summer Game Fest та Game Awards, які проводить та якими керує Джефф Кіллі. Як кажуть анонімні джерела, показ трейлера під час головного шоу Summer Game Fest цього року коштував $250 тис. за одну хвилину, $350 тис. за півтори, $450 тис. за дві хвилини та $550 тис. за дві та півтори. ті ж розцінки були й на торішній Game Awards.

Якщо скласти усі трейлери тривалістю від однієї до двох з половиною хвилин, випущені під час Summer Game Fest минулого року, вийде $9,65 млн лише за основне шоу. Звичайно, торішні ціни могли бути іншими, також невідомо, скільки коштують сцени на 30 секунд або довгі фрагменти з запрошенням розробників на сцену.

Для багатьох невеликих та незалежних студій ці суми є астрономічними, іноді набагато більшими, ніж весь маркетинговий бюджет окремої гри. «Поточні рівні цін роблять Summer Game Fest недосяжною метою для більшості інді-розробників і видавців», — сказав виданню PR-фахівець, який представляє інді-ігри. Але спеціалісти із маркетингу та зв’язків з громадськістю великих студій кажуть, що прем’єри трейлерів варті витрат. Вони впливають на впізнаваність бренду, також довгі демонстрації набагато більш корисні, ніж найкоротші..

Цього року Summer Game Fest також продає квитки для шанувальників на головну демонстрацію. Раніше цього тижня на Ticketmaster ще були доступні квитки від першої сторони за ціною 41 долар. Але навіть якщо Summer Game Fest розпродасть всі місця кінотеатру на 6000 місць за такою ціною, це принесе лише близько $246 тис., без урахування зарезервованих місць.

Play Days, триденний захід лише для запрошених медіа та VIP-персон, дає можливість студіям придбати «повний пакет» участі за $150 тис., або місце для зустрічей за $50 тис. Відвідувачі шоу ходять між стендами, випробовують демоверсії ігор та спілкуються з розробниками — і це теж приносить користь.

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Участь у цьому особистому заході безкоштовна для запрошених представників ЗМІ, але деякі з них хотіли б, щоб Summer Game Fest був трохи прозорішим.

«Багато майбутніх журналістів і творців запитують мене, як отримати запрошення. Коли я тільки починав, я відразу зайшов на офіційний сайт E3 та подав заявку на медіа бейдж, але я ніколи не бачив нічого подібного на Summer Game Fest», — каже Денні Пенья, засновник і співведучий подкасту Gamertag Radio.

Summer Game Fest триватиме з 7 до 10 червня. На фестивалі очікуються такі ігри, як S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Kingdom Come: Deliverance 2, Monster Hunter: Wilds, можлива Mafia 4 та інші.