«‎Ми працюємо над різноманітністю». Джефф Кіллі відреагував на критику Summer Game Fest щодо відсутності жінок на сцені

Summer Game Fest – це щорічна конференція, на якій анонсують найголовніші світові прем’єри відеоігор. Однак цього року двогодинний захід, який був проведений у кінотеатрі YouTube у Каліфорнії та транслювалася в прямому ефірі для мільйонів глядачів, відзначився помітною відсутністю жінок на сцені.

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Ведучий та продюсер Summer Game Fest Джефф Кіллі в інтерв’ю розповів, що участь у шоу мала взяти Мелані Лібурд, акторка, яка грає головну героїню в Alan Wake 2 Сагу Андерсон, однак вона мала проблеми з розкладом і не встигла відвідати подію.

«Вважаю, що загалом ми досить добре працюємо з різноманітністю наших шоу. Ми також хочемо бути автентичними щодо ігор, які представлені на шоу, та розробників, які їх створюють», – сказав Кіллі в інтерв’ю CBS.

Згідно з американським дослідженням компанії Circana, у 2023 році жінки становлять майже 47% від загальної кількості гравців у консольні ігри, половину всіх гравців у комп’ютерні ігри та 54% усіх гравців у мобільні ігри.

Загалом на відкритті Summer Game Fest було анонсовано кілька нових ігор, зокрема Prince of Persia: The Lost Crown і Sonic Superstars.Також на заході продемонстрували ігролад Alan Wake 2 і Mortal Kombat 1, оголосили про дату випуску Spider-Man 2 та показали новий трейлер Final Fantasy VII Rebirth.