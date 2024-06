Українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покажуть на Summer Game Fest 8 червня

Джефф Кілі представив трейлер майбутнього заходу Summer Game Fest, який після закриття E3 тепер може перебрати на себе звання головної літньої ігрової події року.

Трейлер тривалістю трохи менш як 2 хвилини демонструє уривки з ігор, які будуть представлені під час Summer Game Fest. Згідно з роликом, ми побачимо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, доповнення Night Spring до Alan Wake 2, доповнення Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Kingdom Come Deliverance 2, Dune: Awakening та багато інших цікавих проєктів.

Трансляція Summer Game Fest розпочнеться опівночі 8 червня за Києвом.

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – це одна з найбільш очікуваних ігор 2024 року. Нещодавно вона увійшла у топ-5 «найбажаніших» ігор у Steam. Її вихід очікується 5 вересня 2024 року. Гра вийде ексклюзивно на приставках нового покоління Microsoft Xbox Series X/S, а також ПК з Windows.

У квітні розробники представили український трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який дозволяє оцінити озвучування та краєвиди Зони. А минулого місяця в кінотеатрах транслювався документальний фільм «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» про створення гри S.T.A.L.K.E.R.