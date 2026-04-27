S.T.A.L.K.E.R. 2 інтерактивний альманах: третій наклад і останні дні замовлення / АТБ

АТБ повідомила: залишилося лише 4 дні, щоб оформити заявку на сайті s2-atb.com і гарантовано отримати книгу “S.T.A.L.K.E.R. 2. Інтерактивний альманах” за ціною 399 грн. Після закінчення прийому заявок компанія переходить до виробництва третього накладу.





Покупці, які оформили заявку до 21 квітня, отримають книгу вже у червні. Ті, хто замовить зараз — у липні. Додрук карток після завершення акції не передбачений, тобто поточний набір є фінальним для колекціонерів.

Для тих, хто хоче зібрати повну колекцію карток, АТБ пропонує бартер: придбання товарів партнерів дозволяє отримати картку за 5 грн замість стандартних 20 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла у листопаді 2024 року після багаторічних перенесень і зібрала понад 2 млн проданих копій у перший тиждень — рекорд для вітчизняної ігрової індустрії. Альманах є офіційним колекційним виданням, приуроченим до гри.





Джерело: АТБ / Instagram