85% українців проголосували за Тризуб на щиті монумента «Батьківщина-мати» замість герба срср

За результатами двотижневого опитування щодо зміни радянської символіки на монументі «Батьківщина-мати» у «Дії», яке ініціював Мінкульт, 85% українців проголосували за заміну герба срср на Державний Герб України (Тризуб). Загалом в опитуванні взяли участь 778 218 українців, повідомляє Мінцифра.

Респонденти могли обрати один з трьох варіантів, і ось якими є результати:

85% вважають, що радянський символ необхідно замінити на тризуб;

9% пропонують просто зняти герб срср;

6% хочуть залишити символіку срср на щиті.

Остаточне рішення щодо українізації монумента прийматиме міська влада і поки невідомо, коли та чи буде взагалі розглядатися це питання.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на високому правому березі Дніпра на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був відкритий у 1981 році та вважається найвищою скульптурою у Європі. Загальна висота монумента з постаментом — 102 метри. Перший проєкт розробив ще в 1970-х роках скульптор Євген Вучетич, але спорудження почалося набагато пізніше — за проєктом українського скульптора Василя Бородая, який змінив початковий задум. Спочатку передбачалося, що на постаменті підноситиметься 90-метрова бронзова з позолотою фігура жінки, а біля підніжжя з 30-метрової висоти повинен був текти до Дніпра водоспад, з обох боків якого солдати форсували б річку.

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Монументу в Києві на схилах Дніпра вже понад чотири десятиліття, але для багатьох киян він так і не став «своїм» — в нещодавньому інтерв’ю «Радіо Свобода» культуролог Максим Стріха розповів, що в колах інтелігенції вже тоді неофіційно лунало невдоволення, що скульптура таких велетенських розмірів є прикладом класичної радянської гігантоманії та монументалізму.

«Я от пам’ятаю власні враження 1982-го року, коли він з’явився, — то це було таке спотворення краєвиду Києва, що мені здається, що ні порожнє місце на щиті, ні тризуб цьому монументові не допоможуть» Максим Стріха, культуролог

У травні-червні Мінцифра та МВС проводили у «Дія» онлайн-опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення — участь у ньому взяли понад 1,7 млн українців, що стало абсолютним рекордом, а 59% респондентів підтримали ідею.