Минцифры совместно с ЦИК и депутатами готовят законопроект об электронном голосовании, но к местным выборам проект ещё не запустят





Министерство цифровой трансформации Украины продолжает работать над идеей перенесения выборов в онлайн-пространство, что ранее было обещано во время презентации приложения «Дія». Минцифры поделилось прогрессом, достигнутым в этой сфере на протяжении последних нескольких недель.

Отмечается, что диджитализация выборов – это одно из заданий, которое стоит перед ведомством. И в Минцифры активно работают над тем, чтобы внедрить электронное голосование на выборах. На прошлой неделе прошло совместное совещание, в котором приняли участие народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры. И во время этого совещания обсуждался будущий законопроект об электронном голосовании.

Отмечается, что уже было проведено исследование, которое подтверждает целесообразность внедрения новых избирательных технологий. Оно было проведено международными партнерами в лице IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine — USAID Украины и UK aid. Заинтересованные стороны уже создали рабочую группу, которая работает над будущим законопроектом и обсудили первую концепцию этого документа. Также участники обсудили концепцию пилотного электронного голосования на избирательных участках.

Вместе с тем, в Минцифры заявляют, что задача и предстоящие процедуры – очень сложные. Поэтому ведомство сразу предупреждает, что полноценного электронного голосования на местных выборах ещё не будет. Но планируется проводить эксперименты на отдельных избирательных участках.

Добавим, недавно первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб рассказал, что после разработки и внедрения необходимых решений (надёжная и безопасная электронной идентификации) планируется провести небольшой пилотный проект, а уже через 4 года запустить электронное голосование на выборах.

Источник: Facebook