Минцифра планирует запустить «Дія City» в 2021 году, а систему онлайн-голосования — к следующим президентским выборам
Сроки запуска нашумевшего проекта виртуального государства для айтишников «Дія City» сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свежем интервью изданию НВ. В этом же интервью глава Минцифры затронул тему электронных выборов.
«Дія City» — специальный правовой режим для IT-индустрии, который включает особую схему налогообложения и трудоустройства для айтишников, а также особые преференции для компаний-резидентов. Еще в июне этого года Минцифра запустила сайт проекта Дія.City, а в сентябре была представлена первоначальная концепция. На прошлой неделе в Раде были зарегистрированы необходимые для реализации инициативы законопроекты (№ 4303 и №4305) — мы подробно разбирали в их нашем отдельном материале. Еще один законопроект из пакета по «Дія City» с изменениями в Налоговый кодекс пока не добрался до Рады, хотя нам обещали представить еще на прошлой неделе.
В интервью НВ глава Минцифры Михаил Федоров назвал сроки запуска проекта — первая половина 2021 года.
«Для нас амбициозная цель — первое полугодие 2021 года, когда все уже заработает и будут первые резиденты. Вижу сопротивление, вижу нежелание системы меняться. Я понимаю, почему за 30 лет мы не сделали лучшую налоговую систему в мире. Дия Сити — это первый шаг к тому, чтобы это сделать. Когда мы примем закон, все увидят, как компании вступают в Дию Сити, как они начинают платить белые налоги, как классно, когда налоги небольшие. Когда ни государство, ни люди себя не обманывают в том плане, что сейчас у нас и так невысокие налоги, если ты на ФЛП.
Я верю в то, что это ускорит в геометрической прогрессии развитие айти- и креативной индустрии, а потом мы это масштабируем на всю страну. То есть глобальная наша цель — это изменение налоговой системы во всей стране. Я верю в то, что Украина за счет, как ни странно, слабости государства и не такого сильного консерватизма может сделать большой рывок, изменить налоговую систему, сделав ее одной из лучших в мире. И при этом не быть офшором».
Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.
В Минцифре рассчитывают с помощью «Дія City» достичь следующих главных целей:
- Рост рынка IT вдвое к 2025 году — до $11,8 млрд
- Увеличение общего числа трудоустроенных в этой сфере специалистов с 200 тыс. до 450 тыс.
- Повышение доли IT в ВВП страны до 10% (сейчас она меньше 5%).
Второй интересный момент этого интервью — система интернет-голосования на выборах, над которой Минцифра работает с начала года. По задумке, техническую возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет в будущем обеспечат электронные паспорта в приложении «Дія». Глава Минцифры ответил на вопрос о возможности онлайн-голосования на выборах следующим образом:
«Мы с первого дня говорили про электронные выборы. Учитывая все мировые тренды, очевидно, что электронные выборы — только вопрос времени. Мир необратимо переходит в онлайн. У нас была идея сделать пилот, возможно, параллельный цифровой избирательный округ. Но нам досталась в ужасном состоянии айти-инфраструктура — дырявые реестры, проблемы с кибербезопасностью. Поэтому мы не решились делать это сейчас, а максимально инвестируем, вкладываем время и усилия для того, чтобы построить информационные системы и защитить их.
У нас есть прицел на 2024 год, на следующие президентские выборы. И я вам скажу, это как большая идея, которая заставляет тебя делать больше, чем ты бы делал, если бы не было такой цели. Потому что электронные выборы — это сумасшедшая ответственность.
Нужно, чтобы люди были подготовлены ментально. Еще много людей пока боятся цифрового государства. Затем нужна айти-инфраструктура. Третье — это кибербезопасность. Вот, наверное, три основных столпа, на которых это все держится».