Минцифра планирует запустить «‎Дія City» в 2021 году, а систему онлайн-голосования — к следующим президентским выборам





Сроки запуска нашумевшего проекта виртуального государства для айтишников «‎Дія City» сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свежем интервью изданию НВ. В этом же интервью глава Минцифры затронул тему электронных выборов.

«‎Дія City» — специальный правовой режим для IT-индустрии, который включает особую схему налогообложения и трудоустройства для айтишников, а также особые преференции для компаний-резидентов. Еще в июне этого года Минцифра запустила сайт проекта Дія.City, а в сентябре была представлена первоначальная концепция. На прошлой неделе в Раде были зарегистрированы необходимые для реализации инициативы законопроекты (№ 4303 и №4305) — мы подробно разбирали в их нашем отдельном материале. Еще один законопроект из пакета по «‎Дія City» с изменениями в Налоговый кодекс пока не добрался до Рады, хотя нам обещали представить еще на прошлой неделе.

В интервью НВ глава Минцифры Михаил Федоров назвал сроки запуска проекта — первая половина 2021 года.

«Для нас амбициозная цель — первое полугодие 2021 года, когда все уже заработает и будут первые резиденты. Вижу сопротивление, вижу нежелание системы меняться. Я понимаю, почему за 30 лет мы не сделали лучшую налоговую систему в мире. Дия Сити — это первый шаг к тому, чтобы это сделать. Когда мы примем закон, все увидят, как компании вступают в Дию Сити, как они начинают платить белые налоги, как классно, когда налоги небольшие. Когда ни государство, ни люди себя не обманывают в том плане, что сейчас у нас и так невысокие налоги, если ты на ФЛП. Я верю в то, что это ускорит в геометрической прогрессии развитие айти- и креативной индустрии, а потом мы это масштабируем на всю страну. То есть глобальная наша цель — это изменение налоговой системы во всей стране. Я верю в то, что Украина за счет, как ни странно, слабости государства и не такого сильного консерватизма может сделать большой рывок, изменить налоговую систему, сделав ее одной из лучших в мире. И при этом не быть офшором». Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.

В Минцифре рассчитывают с помощью «‎Дія City» достичь следующих главных целей:

Рост рынка IT вдвое к 2025 году — до $11,8 млрд

Увеличение общего числа трудоустроенных в этой сфере специалистов с 200 тыс. до 450 тыс.

Повышение доли IT в ВВП страны до 10% (сейчас она меньше 5%).

Второй интересный момент этого интервью — система интернет-голосования на выборах, над которой Минцифра работает с начала года. По задумке, техническую возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет в будущем обеспечат электронные паспорта в приложении «Дія». Глава Минцифры ответил на вопрос о возможности онлайн-голосования на выборах следующим образом: