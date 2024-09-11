Новини Military Tech 11.09.2024 о 12:38 comment views icon

Поштарі з Тернополя викрадали БПЛА із посилок військових — на перепродажі «заробили» ₴6 млн

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Поштарі з Тернополя викрадали БПЛА із посилок військових — на перепродажі «заробили» ₴6 млн

Працівники одного з українських поштових сервісів вирішили «підзаробити» на продажі крадених БПЛА — дрони викрадали просто з посилок, які призначались військовим.

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Наразі поліція затримала чотирьох причетних мешканців Тернопільщини. Проведено обшуки місць проживання та транспортних засобів; вилучено 15 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки та документи.

Поштарі з Тернополя викрадали БПЛА із посилок військових — на перепродажі заробили ₴6 млн

Також правоохоронці знайшли листування та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність затриманих. Повідомляється, що викрадені з посилок БПЛА чоловіки згодом перепродавали через Інтернет, використовуючи криптогаманці — і «заробили» на цьому близько 6 млн гривень. 

Поштарі з Тернополя викрадали БПЛА із посилок військових — на перепродажі заробили ₴6 млн

Назва поштового сервісу у звіті не згадується.

Бізнес англійська від Englishdom.
Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси.
Інформація про курс

Затриманим повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поки рішенням суду фігурантів залишили під нічний домашній арешт. Інших причетних до схеми розшукують.

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Джерело: Кіберполіція 

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