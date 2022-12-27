Айтівці склали третину рейтингу найбагатших українців воєнного часу за версією Forbes

Російська повномасштабна агресія суттєво вплинула на добробут та фінансовий стан як пересічних українців, так і найбагатших підприємців. Через воєнні дії та терористичні обстріли цивільних об’єктів російськими окупантами значна кількість промислових підприємств знищена, ланцюги постачання зруйновані, бізнес має величезні проблеми з постачанням та збутом.

В таких умовах оцінювати вартість активів власників бізнесі важко. Проте у Forbes все ж таки склали рейтинг найбагатших українців воєнного часу та проаналізували, як їхні статки змінилися за час війни – з лютого до грудня 2022 року. Цього року Forbes оцінює лише двадцятку найбагатших українців, хоча проаналізовано інформацію про 129 українських бізнесменів, які потрапляли до рейтингу найбагатших у минулі два роки.

Зазначається, що за 10 місяців війни статки двадцяти найбагатших українців скоротилися приблизно вдвічі. Сукупна вартість їхніх активів впала на $20 млрд – до $22,5 млрд. Найбагатшою людиною України й надалі залишається Ринат Ахметов, хоча й втрати у нього найбільші. За неповний рік сукупна вартість його активів знизилася з $13,7 млрд до $4,4 млрд. Друге й третє місця посіли представники IT-галузі – співзасновники компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Станом на кінець грудня статки кожного з них складають по $2,3 млрд, хоча до початку війни їм належали активи на суму по $4 млрд.

Загалом, представники сфери IT посіли понад третину місць у воєнному рейтингу Forbes ТОП-20 найбагатших українців – 7 місць з 20 (35%). Окрім вже зазначених айтівців, також слід згадати таких учасників рейтингу:

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7-е місце – Влад Яценко – $1,1 млрд;

11-е місце – Макс Поляков – $800 млн;

17-е місце – Тарас Кицмей – $360 млн;

18-е місце – Степан Черновецький – $350 млн;

20-е місце – Олександр Конотопський – $320 млн.

Слід зазначити, що попри війну, декому з представників IT-галузі навіть вдалося збільшити свої статки.

Ознайомитися з повним рейтингом найбагатших українців воєнного часу станом на кінець 2022 року можна на сторінці Forbes.