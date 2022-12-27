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Айтівці склали третину рейтингу найбагатших українців воєнного часу за версією Forbes

Айтівці склали третину рейтингу найбагатших українців воєнного часу за версією Forbes

Російська повномасштабна агресія суттєво вплинула на добробут та фінансовий стан як пересічних українців, так і найбагатших підприємців. Через воєнні дії та терористичні обстріли цивільних об’єктів російськими окупантами значна кількість промислових підприємств знищена, ланцюги постачання зруйновані, бізнес має величезні проблеми з постачанням та збутом.

В таких умовах оцінювати вартість активів власників бізнесі важко. Проте у Forbes все ж таки склали рейтинг найбагатших українців воєнного часу та проаналізували, як їхні статки змінилися за час війни – з лютого до грудня 2022 року. Цього року Forbes оцінює лише двадцятку найбагатших українців, хоча проаналізовано інформацію про 129 українських бізнесменів, які потрапляли до рейтингу найбагатших у минулі два роки.

Зазначається, що за 10 місяців війни статки двадцяти найбагатших українців скоротилися приблизно вдвічі. Сукупна вартість їхніх активів впала на $20 млрд – до $22,5 млрд. Найбагатшою людиною України й надалі залишається Ринат Ахметов, хоча й втрати у нього найбільші. За неповний рік сукупна вартість його активів знизилася з $13,7 млрд до $4,4 млрд. Друге й третє місця посіли представники IT-галузі – співзасновники компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Станом на кінець грудня статки кожного з них складають по $2,3 млрд, хоча до початку війни їм належали активи на суму по $4 млрд.

Загалом, представники сфери IT посіли понад третину місць у воєнному рейтингу Forbes ТОП-20 найбагатших українців – 7 місць з 20 (35%). Окрім вже зазначених айтівців, також слід згадати таких учасників рейтингу:

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  • 7-е місце – Влад Яценко – $1,1 млрд;
  • 11-е місце – Макс Поляков – $800 млн;
  • 17-е місце – Тарас Кицмей – $360 млн;
  • 18-е місце – Степан Черновецький – $350 млн;
  • 20-е місце – Олександр Конотопський – $320 млн.

Слід зазначити, що попри війну, декому з представників IT-галузі навіть вдалося збільшити свої статки.

Представители IT составили треть рейтинга самых богатых украинцев военного времени по версии Forbes

Ознайомитися з повним рейтингом найбагатших українців воєнного часу станом на кінець 2022 року можна на сторінці Forbes.


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