Alien: Isolation отримає продовження — розробники анонсували сиквел культової гри жахів

Creative Assembly Британська компанія-розробник відеоігор, заснована 1987 року. Студія здобула світову популярність завдяки серії стратегічних ігор Total War та горор-грі Alien: Isolation. З 2005 року Creative Assembly є дочірньою компанією Sega. взялася за створення продовження культової гри жахів Alien: Isolation. Розробники зробили цю заяву на честь 10-річчя виходу оригінальної гри.

Ел Гоуп, креативний директор Creative Assembly, повідомив: «Ми почули ваші сигнали лиха. Від імені команди я радий підтвердити, що сиквел Alien: Isolation перебуває на ранній стадії розробки».

Оригінальна Alien: Isolation побачила світ у 2014 році та здобула захоплені відгуки критиків і геймерів. Гра стала однією з найкращих адаптацій франшизи Alien («Чужий») у відеоіграх.

Головна героїня гри — Аманда Ріплі, дочка Еллен Ріплі. Сюжет розгортається через 15 років після подій першого фільму «Чужий». Аманда намагається з’ясувати, що сталося з її матір’ю.

Успіх Alien: Isolation пов’язують з акцентом на атмосфері страху та тривоги. Замість прямих сутичок із ксеноморфами, гравцям доводиться виконувати завдання, уникаючи зустрічей з чужими. У грі використовуються класичні для франшизи пристрої: детектори руху та вогнемети.

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Франшиза «Чужий» переживає відродження. «Чужий: Ромул» — нещодавня кінопрем’єра, яка повернула франшизу до її коренів: виживання в замкненому просторі, сповненому жахіть.

Наступного року очікується прем’єра серіалу за всесвітом «Чужого». Шоуранером проєкту став Ноа Гоулі, відомий за роботою над серіалом «Фарго».

Джерело: The Verge