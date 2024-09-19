«Коли побачите, замкнете двері»: серіал «Чужий» змінить зовнішність ксеноморфа, але з повагою

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Десятиліттями ксеноморф з кінофраншизи «Чужий» жахав глядачів, але, попри варіації, в основному мав той самий вигляд. У телесеріалі будуть більші зміни.

Вихід серіалу «Чужий: Земля» змінить деякі звичні візуальні риси прибульця. Але творець шоу Ной Хоулі каже Deadline, що культові елементи зовнішності не будуть порушені:

«Є щось у тому, щоб побачити ксеноморфа на диких просторах Землі своїми очима. Це справді захопливо думати про те, що він діє тут, серед нас, тому я не можу сказати, за яких обставин ви побачите його, але коли побачите — тієї ночі ви замкнете свої двері», — нагнітає Хоулі.

Хоулі не вдається в подробиці вигляду ксеноморфа, але розповідає, що залишиться незмінним та що буде іншим у «Чужому».

«Мені було дуже цікаво по-справжньому спілкуватися з істотою, додати деякі власні думки в дизайн, не торкаючись силуету, тому що це священне. Але деякі з елементів, як ми знаємо, незалежно від того, хто є господарем, інформують, ким є істота. Я просто хотів трохи пограти, щоб зробити це настільки страшним, наскільки воно повинно бути», — пояснив Хоулі.

Події серіалу «Чужий: Земля» розгортаються за 30 років до оригінального фільму «Чужий» 1979 року, він вийде у 2025 році на Hulu. Згідно із синопсисом, Сідні Чендлер грає молоду жінку, яка робить «доленосне відкриття», яке приводить її на шлях зіткнення з «найбільшою загрозою планеті». Також у шоу гратимуть Алекс Лотер, Семюел Бленкін та Тімоті Оліфант.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.