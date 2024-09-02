«Чужий: Ромул» став другим найбагатшим фільмом франшизи — поступився за касою лише «Прометею»

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Новий «Чужий» став хітом у прокаті, забезпечивши собі друге місце в загальному рейтингу заробітків франшизи.

За даними Screen Rant, наразі загальна каса «Чужий: Ромул» сягнула $283,5 млн, що дозволило стрічці посунути з другого місця «Чужий: Заповіт» 2017 року з $240 млн. Безперечний лідер серії — все ще «Прометей» з $403 млн (він так само лідирує за дебютними заробітками, тоді як в «Ромула» і там друге місце).

Попри те, що «Чужий: Ромул» не дістався першого місця, загальний результат можна вважати приголомшливим, ще й з огляду на те, що виробництво фільму обійшлося у скромні $80 млн (у «Прометея», для порівняння, бюджет сягав $130 млн — і це у 2012 році).

«Чужий: Ромул» — це сьомий фільм основної серії (дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака») та перша стрічка, що вийшла після «Чужий: Заповіт» 2017 року. В останній виступив режисером сам Рідлі Скотт, однак після невдачі в прокаті поступився місцем Феде Альваресу для постановки нового фільму. Сюжет стрічки «Чужий: Ромул», яка розповідає про молодих людей, що намагаються вижити на занедбаній космічній станції, розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986).

На Rotten Tomatoes фільм отримав доволі пристойні оцінки: 80% від критиків та 86% від глядачів. У рецензіях відзначали яскраві спецефекти, якісне звукове оформлення та хвалили акторський склад, втім подекуди звинувачували режисера Феде Альвареса у відсутності «іскри оригінальності».

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