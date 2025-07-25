Amazon представила «дешевий» Kindle Colorsoft на 16 ГБ і перший кольоровий рідер для дітей

Amazon

Amazon випустила дві нові моделі електронних рідерів Kindle — дешевший на $30 Colorsoft та його ж «дитячу версію».

Kindle Colorsoft на 16 ГБ

Якщо ціна стала причиною, чому ви відмовились придбати Kindle Colorsoft, то можливо нова версія вас порадує. Вона так само має 7-дюймовий кольоровий екран та регульоване тепле підсвічування, однак за ціну в $250 (на $30 дешевше за оригінальну версію на 32 ГБ) доведеться пожертвувати обсягом вбудованої флеш-пам’яті, який тепер складає всього 16 ГБ.

Слід зазначити, що інші моделі Kindle, такі як Paperwhite, також мають 16 ГБ пам’яті, тому це досить нормальний параметр. Манґи та графічні романи, ймовірно, заповнять пам’ять швидше, ніж така ж кількість текстових книг, але тут вже вибір за потенційним власником та його вподобаннями.

Нова Colorsoft пропонує аналогічний час автономної роботи, що й модель Signature (до 8 тижнів на одному заряді, залежно від використання) та постачатиметься з трьома місяцями Kindle Unlimited — передплатою на бібліотеку, що зазвичай коштує $12 на місяць.

З мінусів: дешевша Colorsoft пропонує зарядку лише через USB-C (бездротова відсутня).

Kindle Colorsoft Kids

Amazon вже пропонує Kindle Kids ($130) та Paperwhite Kids ($180) з чорно-білими екранами, але Kindle Colorsoft Kids ($270) поєднує їхні функції у кольоровому екрані. Як і звичайні моделі, рідер постачається з 16 ГБ пам’яті, зарядкою USB-C, часом автономної роботи, як в обох дорослих версій, ілюстрованою обкладинкою, двома чохлами на вибір, річною цифровою підпискою Amazon Kids+ та дворічною гарантією.

Нова версія Colorsoft має 7-дюймовий дисплей, як і Paperwhite Kids — більший за базову модель Kids, яка постачається з 6-дюймовим.

Дешевий Colorsoft за $250 і Colorsoft Kids за $270 вже доступні для придбання на Amazon.

Торік у жовтні Amazon показала чотири нові Kindle — вищезгадані кольорову «читалку» Kindle Colorsoft за $279 і оновлений Kindle Paperwhite за $159, а також Kindle Scribe за $399 з функціями створення нотаток і Kindle 12-го покоління, який коштує $109 і позиціюється, як найбільш «компактний» пристрій для читання електронних книг із яскравішим дисплеєм.

Невдовзі після випуску власники Kindle Colorsoft у версії Signature Edition почали скаржитись на жовту смугу на екрані. Згодом Amazon повідомила, що проблему вирішили після того, як оновили програмні налаштування та налаштування дисплея.