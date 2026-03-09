З'явився розклад п'ятого сезону "Хлопаків" / The Boys: два епізоди одразу, далі — раз на тиждень

Кадр з серіалу "Хлопаки"

Amazon Prime Video оголосив графік виходу п’ятого та фінального сезону “Хлопаків”: перші два епізоди обіцяють випустити в день прем’єри, тоді як решта виходитимуть по одному на тиждень.





Прем’єра п’ятого сезону “Хлопаків” запланована на 8 квітня, а фінал очікуємо на кінець травня. Цей сезон поставить крапку в багаторічному конфлікті між М’ясником (Карл Урбан) та Хоумлендером (Ентоні Старр).

Розклад виходу епізодів п’ятого сезону “Хлопаків”

1 епізод — 8 квітня

2 епізод — 8 квітня

3 епізод — 15 квітня

4 епізод — 22 квітня

5 епізод — 29 квітня

6 епізод — 6 травня

7 епізод — 13 травня

8 епізод — 20 травня

Про що серіал?

Якщо ви якимось чином випустили серіал “Хлопаки” зі свого поля зору, то коротка суть така: це історія про “поганих” супергероїв, заснована на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона. В центрі сюжету однойменний загін, який бореться з надпотужними особами, що зловживають своїми здібностями. Серіал виходить на Amazon Prime Video з 2019 року і на цей час має загальну оцінку в 93% на Rotten Tomatoes.

Окрім Урбана та Старра, серед акторського складу з’являються Джек Квейд, Ая Кеш, Ерін Моріарті, Чейс Кроуфорд та Дженсен Еклз. До останнього в фінальному сезоні приєднаються колеги з “Надприродного” — Міша Коллінз і Джаред Падалекі в поки нерозкритих ролях. До того ж шоуранер в цих обох серіалах один і той самий, Ерік Кріпке.





Старр раніше розповідав, що у фіналі “буде справжнє підвищення ставок і емоцій”, але Урбан був точнішим у висловлюваннях і натякнув, що глядачам слід очікувати на смерті важливих персонажів вже зі старту сезону.

Чи продовжиться франшиза?

Попри те, що “Хлопаки” наближаються до свого фіналу, франшиза продовжує жити: раніше нам представили перший погляд на персонажів серіалу-приквелу Vought Rising з Солдатиком, дія якого відбувається у 1950-х роках; паралельно триває розробка проєкту “Хлопаки: Мексика”, яким займаються Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь.

Ну і не забуваємо про вже існуючий спіноф “Покоління Ві”, події якого, до речі, тісно пов’язані з фіналом основного шоу. З ще цікавішого: світ “Хлопаків” отримає продовження й у відеогрі, з тим самим гумором і жорстокістю.

Трейлер п’ятого сезону “Хлопаків”