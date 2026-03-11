ШІ накоїв: Amazon терміново скликала провідних інженерів через численні збої на сайтах

Depositphotos

За інформацією ЗМІ, Amazon зібрала провідних інженерів на нараду для обговорення збоїв на сайтах, спровокованих використанням генеративного ШІ.





Як повідомляє Financial Times, у протоколі наради вказувалось проблематичне питання використання інструментів генеративного ШІ, для якого ще не були повноцінно розроблені передові методи та заходи безпеки. Зазначається, що серед останніх інцидентів шестигодинний збій на головному роздрібному сайті, який не дозволяв покупцям передивлятись подробиці про товари та здійснювати оплату.

У компанії пояснюють, що збій стався через використання помилкового коду. Окрім цього ЗМІ повідомили про те, що голосовий помічник легко піддається зламу, відповідає на питання, не пов’язані з покупками. Також повідомлялось, що ШІ використовує хмарний сервіс Amazon AWS для керування ботами, які провокують збої на сайтах компанії.

“Друзі, як ви, мабуть, знаєте, доступність сайту та пов’язаної з ним інфраструктури останнім часом залишає бажати кращого”, — цитують ЗМІ нібито зміст електронного листа старшого віцепрезидента Amazon Дейва Тредвелла.

Зазначається, що він повідомляв, що на нараді докладно розглядатимуться проблеми, які призвели до такої ситуації та деякі короткострокові ініціативи. Окрім цього Тредвелл запропонував внесені ШІ зміни узгоджувати зі старшими інженерами до їхнього запровадження. Зазвичай участь у подібних зустрічах не є обов’язковою, однак цього разу старший віцепрезидент попросив бути присутніми всіх інженерів. Amazon публічно не називає причини своїх проблем, однак подробиці та витоки щодо цієї зустрічі вказують на ШІ.





“TWiST — це наша регулярна щотижнева оперативна зустріч зі спеціальною групою керівників і команд, що займаються роздрібними технологіями, на якій ми аналізуємо операційну ефективність наших магазинів. В рамках звичайної роботи зустріч включатиме перевірку доступності нашого вебсайту та додатку, оскільки ми зосереджені на постійному вдосконаленні”, — заявив у коментарі журналістам Tom’s Hardware представник Amazon.

Варто зазначити, що це не перша велика техкомпанія, які зіткнулась з проблемами через використання ШІ у написанні коду. Microsoft заявила наприкінці січня 2026 року, що працює над усуненням багатьох недоліків Windows 11 і відновленням своєї репутації. Це сталося через дев’ять місяців після того, як генеральний директор Сатья Наделла заявив, що ШІ пише до 30% коду компанії, причому деякі проєкти повністю написані за допомогою ШІ.

Джерело: Tom’sHardware; Financial Times