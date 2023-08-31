Amazon продовжила спецумови для українського бізнесу: продавати товари до ЄС та Великобританії без комісії 7-17% можна до вересня 2024 року

У вересні минулого року інтернет-гігант Amazon скасував реферальну комісію для українських підприємців, які продають товари до ЄС та Великобританії. Тоді йшлося, що ці умови діятимуть рік ─ до 7 вересня 2023 року. Тепер стало відомо, що Amazon ще на рік продовжила дію спеціальних умов для українського бізнесу ─ вже до вересня 2024 року.

Реферальна комісія — це відсоток, який сплачують компанії за кожен проданий товар на Amazon. В залежності від категорії товарів, комісія становить від 7% до 17%, здебільшого її розмір сягає 15%.

«З 6 вересня 2022 року на 12 місяців ми знизили реферальну ставку до 0% для всіх українських продавців у наших магазинах у ЄС та Великобританії. Компанія Amazon та її працівники послідовно підтримують Україну, і ця підтримка продовжується. Тому ми вирішили продовжити умови на наступні 12 місяців для українських продавців, які вже долучилися, а також для майбутніх продавців маркетплейсу», — зазначив Ксав’є Фламанд, Віцепрезидент EU Seller Services.

Як очікується, завдяки збереженню вигідних умов від Amazon український бізнес зможе активніше розвиватися та масштабуватися на міжнародний ринок. Це надасть можливість представити українську продукцію світові й залучити нових клієнтів.

Торік на звернення Мінцифри, «Укрпошти», агенції Disqover Agency та Startup Ukraine компанія Amazon скасувала сплату комісії для українських підприємців, які продають товари на Аmazon UK та EU. За цей період понад 50 продавців скористалися спеціальними умовами.

Джерело: Минцифры