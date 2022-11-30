Amazon створила найреалістичнішу версію SimCity — новий симулятор компанії дозволяє розмістити мільйони людей у віртуальному просторі

Новий сервіс Amazon — AWS SimSpace Weaver — дозволяє створювати масштабні симуляції, які виглядають як реальні карти SimCity.

Ідея нової послуги від Amazon полягає в тому, що користувачі можуть скористатися величезними ресурсами AWS компанії для запуску симуляцій, які масштабуються на кількох серверах — не стикаючись з обчислювальними ресурсами чи обмеженнями пам’яті. Це може бути корисним, наприклад, для моделювання пішохідного руху навколо нового спортивного стадіону.

AWS SimSpace Weaver у дії можна побачити на дивовижній відеодемонстрації, яка імітує прогулянку 1 мільйона людей по Лас-Вегасу.

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Дивлячись на змодельований простір із натовпами, можна уявити як реальні люди пересувалися б вулицями міста, якби їх усіх випустили одночасно. Для мільйона людей на відео іноді замало вільних доріг, і навіть скорочення цієї кількості до 50 000 показує місця, де люди скупчуються разом.

«Раніше, якщо клієнт хотів розширити просторову симуляцію, йому доводилося збалансувати точність моделювання з потужністю свого апаратного забезпечення, що обмежувало результат. AWS SimSpace Weaver спрощує запуск великомасштабних моделювань, і звільняє клієнтів від зосередження на створенні диференційованого контенту та розширення доступу до розробки моделювання», — коментує Білл Васс, віцепрезидент із технологій AWS.

AWS SimSpace Weaver також інтегрується з популярними рушіями Unreal Engine 5 (який мав свій власний експонат міста в The Matrix Awakens) і Unity, що також може зацікавити розробників.

Джерело: The Verge