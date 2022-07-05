Анонсовані ігрові смартфони ASUS ROG Phone 6 та ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей із частотою 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ та ціна до €1300

Модельний ряд смартфонів ASUS поповнився двома високопродуктивними пристроями, які належать до ігрової лінійки ROG: ROG Phone 6 та ROG Phone 6 Pro. Відмінності між новинками в основному проявляються в обсязі пам’яті та наявності на задній панелі у версії Pro кольорового AMOLED-дисплея, що програмується.

Обидві моделі ASUS ROG Phone 6 оснащені 6,78-дюймовими AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю 2448х1080 пікселів та частотою оновлення 165 Гц (також підтримуються режими 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц та 144 Гц). Частота опитування сенсора становить 720 Гц, а пікова яскравість досягає 1200 ніт. Дисплей покритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus.

Також обидва пристрої оснащені процесором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 та оперативною пам’яттю LPDDR5. У випадку ROG Phone 6 є 12 або 16 ГБ пам’яті, а версія ROG Phone 6 Pro містить 18 ГБ пам’яті. Місткість сховища UFS 3.1 доступна в конфігураціях 256 ГБ або 512 ГБ. Картки пам’яті не підтримуються. ASUS використовує оновлену систему охолодження, оптимізовану для роботи з новим чипсетом Snapdragon. За словами виробника, вона дозволяє знизити температуру процесора на 10 градусів Цельсія.

ASUS ROG Phone 6 і ROG Phone 6 Pro мають програмовані ультразвукові кнопки AirTrigger на правій та задній панелях, що дозволяє показувати елементи управління в іграх, що підтримуються. Пристрої також містять два фронтальні динаміки, потрійні мікрофони та роз’єм для навушників. Заявлено підтримку просторового звуку Dirac Virtuo та захист від бризок за стандартом IPX4.

Блок камер включає головний 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX766, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера – 12-мегапіксельна. В обох моделях доступна батарея місткістю 6000 мАг (складається з двох блоків по 3000 мАг), два роз’єми USB-C, підтримується швидка зарядка потужністю 65 Вт. Як ОС використовується Android 12 з оболонкою ROG UI та Zen UI.

Ціна ігрового смартфона ASUS ROG Phone 6 у конфігурації 12/256 ГБ пам’яті становить €999/£899, а за модель ROG Phone 6 Pro з 18/512 ГБ пам’яті доведеться заплатити €1299/£1099.

Джерело: gsmarena