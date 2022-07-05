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Анонсовані ігрові смартфони ASUS ROG Phone 6 та ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей із частотою 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ та ціна до €1300

Анонсовані ігрові смартфони ASUS ROG Phone 6 та ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей із частотою 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ та ціна до €1300

Модельний ряд смартфонів ASUS поповнився двома високопродуктивними пристроями, які належать до ігрової лінійки ROG: ROG Phone 6 та ROG Phone 6 Pro. Відмінності між новинками в основному проявляються в обсязі пам’яті та наявності на задній панелі у версії Pro кольорового AMOLED-дисплея, що програмується.

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Обидві моделі ASUS ROG Phone 6 оснащені 6,78-дюймовими AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю 2448х1080 пікселів та частотою оновлення 165 Гц (також підтримуються режими 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц та 144 Гц). Частота опитування сенсора становить 720 Гц, а пікова яскравість досягає 1200 ніт. Дисплей покритий захисним склом Corning Gorilla Glass Victus.

Анонсированы игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей с частотой 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ и цена до €1300

Також обидва пристрої оснащені процесором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 та оперативною пам’яттю LPDDR5. У випадку ROG Phone 6 є 12 або 16 ГБ пам’яті, а версія ROG Phone 6 Pro містить 18 ГБ пам’яті. Місткість сховища UFS 3.1 доступна в конфігураціях 256 ГБ або 512 ГБ. Картки пам’яті не підтримуються. ASUS використовує оновлену систему охолодження, оптимізовану для роботи з новим чипсетом Snapdragon. За словами виробника, вона дозволяє знизити температуру процесора на 10 градусів Цельсія.

Анонсированы игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей с частотой 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ и цена до €1300

ASUS ROG Phone 6 і ROG Phone 6 Pro мають програмовані ультразвукові кнопки AirTrigger на правій та задній панелях, що дозволяє показувати елементи управління в іграх, що підтримуються. Пристрої також містять два фронтальні динаміки, потрійні мікрофони та роз’єм для навушників. Заявлено підтримку просторового звуку Dirac Virtuo та захист від бризок за стандартом IPX4.

Анонсированы игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro – AMOLED дисплей с частотой 165 Гц, до 18 ГБ ОЗУ и цена до €1300

Блок камер включає головний 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX766, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера – 12-мегапіксельна. В обох моделях доступна батарея місткістю 6000 мАг (складається з двох блоків по 3000 мАг), два роз’єми USB-C, підтримується швидка зарядка потужністю 65 Вт. Як ОС використовується Android 12 з оболонкою ROG UI та Zen UI.

Ціна ігрового смартфона ASUS ROG Phone 6 у конфігурації 12/256 ГБ пам’яті становить €999/£899, а за модель ROG Phone 6 Pro з 18/512 ГБ пам’яті доведеться заплатити €1299/£1099.

Джерело: gsmarena


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