Новини Пристрої 30.04.2026

Motorola випустила Moto G47 від €319: 108 МП камера, FHD+ екран і військовий захист

Вадим Карпусь

Автор новин

Motorola випустила Moto G47 від €319: 108 МП камера, FHD+ екран і військовий захист
Motorola оновила середній сегмент і випустила модель Moto G47 — наступника моделі Moto G45 (серії G46 компанія пропустила). Новинка отримала помітні зміни в дизайні, кращий захист, оновлений дисплей і нову платформу.


Характеристики Moto G47

Смартфон тепер виглядає так само, як старші моделі лінійки — Moto G87, Moto G37 і G37 Power. Корпус став міцнішим: є захист від пилу й бризок за стандартом IP64 та відповідність військовому стандарту MIL-STD-810H.

В Moto G47 суттєво оновили дисплей. Діагональ зросла до 6,67 дюйма, роздільна здатність піднялася до Full HD+, а частота оновлення залишилася на рівні 120 Гц. Для порівняння, у Moto G45 був 6,45-дюймовий екран із роздільною здатністю 720p і тією ж частотою. Також захисне скло оновили з Gorilla Glass 3 до Gorilla Glass 7i. Крім того, доступна підтримка Water Touch, що дозволяє користуватися екраном навіть вологими руками.

Пристрій містить процесор MediaTek Dimensity 6300 (як в доступніших Moto G 2025 та Moto G Power 2025). Його доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованого сховища стандарту UFS 2.2. Є слот для встановлення карти пам’яті.


Motorola випустила Moto G47 від €319: 108 МП камера, FHD+ екран і військовий захист

Камери теж оновили. Подвійна камера на задній панелі містить основний 108 МП модуль (f/1.7) з 3-кратним зумом без втрати якості. Допоміжний сенсор має роздільну здатність 2 МП і призначений для макрозйомки. Один з отворів на задній панелі відвели під комбінований датчик освітлення 2-в-1. Фронтальна камера втратила роздільну здатність і тепер має лише 8 МП (f/2.0). Вона замінила 16-мегапіксельний сенсор у попередника.

Акумулятор виріс до 5200 мА·год. Смартфон підтримує зарядку потужністю до 20 Вт, а також дротову реверсивну зарядку потужністю 6 Вт, отже можна підживити інші пристрої. Серед інших характеристик Moto G47 згадують стереодинаміки з Dolby Atmos, 3,5-мм аудіороз’єм, підтримку Hi-Res Audio, два мікрофони, Bluetooth 5.4, дводіапазонний Wi-Fi, NFC, підтримку двох SIM-карт. Новинка працює під управлінням Android 16 з оболонкою Hello UX.

Motorola випустила Moto G47 від €319: 108 МП камера, FHD+ екран і військовий захист

Ціна

Смартфон Moto G47 надійде у продаж за ціною від €319. В цю вартість включені зарядний пристрій TurboPower 20 Вт і захисний чохол. На вибір користувачів доступні кольори Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red і Pantone Impenetrable.

Джерело: notebookcheck

