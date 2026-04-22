Motorola Edge 70 Pro за $415 отримав три 50 МП камери та великий дисплей 144 Гц

Motorola Edge 70 Pro

Motorola після моделі Edge 70 Fusion представила новий смартфон середнього класу — Motorola Edge 70 Pro, в якому робить ставку на камери, дисплей і акумулятор.





Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Смартфон отримав вигнутий корпус і фірмовий дизайн із блоком камер у формі квадрата з плавними кутами. Візуально здається, що камер чотири, але насправді їх три, плюс спалах. Усі варіанти кольорів — Lily White, Titan і Tea — мають сертифікацію Pantone.

Motorola Edge 70 Pro оснащений 6,8-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 2772×1272 пікселів і щільністю 450 ppi. Частота оновлення становить 144 Гц, що важливо для плавності інтерфейсу та ігор. Пікова яскравість сягає 5200 ніт (1800 ніт у режимі HBM), тому проблем із читабельністю на сонці не має бути.





Новинка містить процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, який працює разом з оперативною пам’яттю LPDDR5X обсягом 8 ГБ або 12 ГБ і накопичувачем UFS 4.1 місткістю 256 ГБ. Акумулятор на базі кремній-вуглецевої технології має місткість 6500 мА·год. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт і реверсивну дротову зарядку потужністю 5 Вт.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Motorola Edge 70 Pro отримав потрійну камеру на задній панелі. Основний модуль — 50-мегапіксельний Sony Lytia 710 з діафрагмою f/1.8 та оптичною стабілізацією. Ультраширококутна камера має 50-мегапіксельний сенсор та об’єктив з фокусною відстанню 12 мм, кутом огляду 122° і діафрагмою f/2.0. Третій модуль виконує допоміжну роль. Для селфі встановили фронтальну камеру на 50 Мп з автофокусом і діафрагмою f/1.8.

Ціна

Новий смартфон Motorola Edge 70 Pro вже надійшов у продаж в деяких регіонах. Ціна версії з 8/256 ГБ становить $415, а за конфігурацію 12/256 ГБ доведеться заплатити $449.

Джерело: notebookcheck