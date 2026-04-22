Новини Пристрої 22.04.2026

Motorola Edge 70 Pro за $415 отримав три 50 МП камери та великий дисплей 144 Гц

Вадим Карпусь

Motorola після моделі Edge 70 Fusion представила новий смартфон середнього класу — Motorola Edge 70 Pro, в якому робить ставку на камери, дисплей і акумулятор.


Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Смартфон отримав вигнутий корпус і фірмовий дизайн із блоком камер у формі квадрата з плавними кутами. Візуально здається, що камер чотири, але насправді їх три, плюс спалах. Усі варіанти кольорів — Lily White, Titan і Tea — мають сертифікацію Pantone.

Motorola Edge 70 Pro оснащений 6,8-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 2772×1272 пікселів і щільністю 450 ppi. Частота оновлення становить 144 Гц, що важливо для плавності інтерфейсу та ігор. Пікова яскравість сягає 5200 ніт (1800 ніт у режимі HBM), тому проблем із читабельністю на сонці не має бути.


Новинка містить процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, який працює разом з оперативною пам’яттю LPDDR5X обсягом 8 ГБ або 12 ГБ і накопичувачем UFS 4.1 місткістю 256 ГБ. Акумулятор на базі кремній-вуглецевої технології має місткість 6500 мА·год. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт і реверсивну дротову зарядку потужністю 5 Вт.

Motorola Edge 70 Pro отримав потрійну камеру на задній панелі. Основний модуль — 50-мегапіксельний Sony Lytia 710 з діафрагмою f/1.8 та оптичною стабілізацією. Ультраширококутна камера має 50-мегапіксельний сенсор та об’єктив з фокусною відстанню 12 мм, кутом огляду 122° і діафрагмою f/2.0. Третій модуль виконує допоміжну роль. Для селфі встановили фронтальну камеру на 50 Мп з автофокусом і діафрагмою f/1.8.

Ціна

Новий смартфон Motorola Edge 70 Pro вже надійшов у продаж в деяких регіонах. Ціна версії з 8/256 ГБ становить $415, а за конфігурацію 12/256 ГБ доведеться заплатити $449.

Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi пояснила, як криза DRAM підняла ціни смартфонів: +$220 лише за пам’ять
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?
Майже планшет: Xiaomi Poco M8s 5G за $189 отримав екран 6,9" і батарею 7000 мА•год
Більше не бояться води: Samsung Galaxy A57 та A37 отримали захист IP68 та швидку зарядку
В Україні хочуть заборонити школярам користуватися смартфонами та планшетами
Samsung Galaxy S26 на Exynos програв Snapdragon: автономність гірша на 28%
Щоб перед китайськими смартфонами не було соромно: Samsung збільшить батарею в Galaxy S27
Xiaomi 18 Pro Max отримає чип 2-нм, дві 200 МП камери і батарею понад 7000 мА•год — витік
Вийшов Honor X80i від $290: 7000 мА•год і ще не анонсований чип Dimensity 6500
Функція "антишпигун" проти захисної плівки: що краще працює в Samsung Galaxy S26 Ultra
Вперше за довгий час: Motorola дає Razr і Edge шанс на Android 17 раніше за всіх
200 МП проти повного кадру: несподіваний результат тесту Vivo X300 Ultra та Sony A7 III
OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації
"Дешевий" Samsung Galaxy Wide Fold засвітився на рендерах: менше камер, але топовий чип
Весняний флірт: Motorola розкрила дизайн Edge 70 Pro та Razr 70 Ultra
Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000
Брати чи ні? Українець запустив онлайн-сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою
Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3
OPPO Find X9 Ultra від €1699 отримав дві 200 МП камери і батарею 7000 мА•год
Вийшов OPPO A6s Pro за $325: захист IP69K, батарея 7000 мА•год та зарядка 80 Вт
