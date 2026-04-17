Samsung Galaxy A57 і A37 вже в Україні: захист IP68, 6 років оновлень і ціна від 18 999 грн

Samsung Galaxy A57

В Україні почали продавати нові смартфони Samsung Galaxy A57 5G та Samsung Galaxy A37 5G. Це моделі середнього класу з оновленими камерами, продуктивністю та функціями ШІ. Ціни стартують від 18 999 грн.





Обидві новинки отримали однакові дисплеї — 6,7-дюймові Super AMOLED панелі з роздільною здатністю 1080p+ і частотою оновлення зображення 120 Гц. Ще зі спільного можна відзначити захист від пилу та води за стандартом IP68 (проти IP67 у минулому поколінні) та акумулятори місткістю 5000 мА·год. Пристрої підтримують швидку зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє відновити заряд від 0 до 60% за 30 хвилин.

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung Galaxy A57 містить новий процесор Exynos 1680 з GPU Xclipse 550 і покращеним NPU з продуктивністю 19,6 TOPS (проти 14,7 у попередника). Для стабільної роботи під навантаженням додали випарну камеру, яка стала на 13% більшою. Доступні конфігурації з 8 та 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128, 256 та 512 ГБ.





Пристрій оснащений потрійною камерою на задній панелі. Вона містить 50-мегапіксельний головний модуль, 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль та 5-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера отримала 12-мегапіксельний сенсор. У дизайні Samsung Galaxy A57 виділяється тоншим металевим корпусом — 6,9 мм і 179 г проти 7,4 мм і 198 г у попередника. Смартфон доступний у кольорах синій, сірий, бузковий та крижаний блакитний.

Samsung Galaxy A37

Доступніша модель Samsung Galaxy A37 працює на чипі Exynos 1480, який використовувався у моделі Galaxy A55. У цьому випадку конфігурації пам’яті стартують з 6 ГБ і також доступні версії з 8 ГБ та 12 ГБ. Місткість сховища може становити 128 ГБ або 256 ГБ.

Конфігурація камер майже така сама, як і в старшій версії, однак в ультраширококутному модулі використовується 8-мегапіксельний сенсор замість 12-мегапіксельного.

Камери автоматично підлаштовуються під освітлення, а нічний режим допомагає знімати в темряві без ручних налаштувань. Galaxy A57 додатково краще обробляє фото: зменшує шум і підвищує деталізацію. HDR-відео дає більш збалансовані кольори.

Samsung Galaxy A37 залишився з пластиковим корпусом та тими ж загальними розмірами, що й попередник (товщина 7,4 мм та вага 196 г). Ця модель представлена у кольорах лавандовий, темно-сірий, сіро-зелений та білий.

Android 16 та ШІ

Смартфони Galaxy A57 та A37 отримали операційну систему Android 16 з оболонкою One UI 8.5 і підтримку оновлень протягом шести років. В оболонці використовуються функції ШІ для різноманітних повсякденних завдань, в тому числі для творчості та підвищення продуктивності. Наприклад, новинки завдяки ШІ розшифровують записи з диктофона, переводять аудіо в текст або дозволяють швидко витягнути текст чи зображення прямо з екрана.

Також ШІ допомагає у редагуванні фотографій: видаляє зайві об’єкти, а на Galaxy A57 функція Best Face підтримує більше фотографій та серійну зйомку. Обидві моделі використовують розпізнавання об’єктів та оптимізацію сцен на основі штучного інтелекту, щоб збалансувати портрети, зберегти природні відтінки шкіри та створити чіткіше відокремлення фону. Функція Circle to Search with Google додає розпізнавання кількох об’єктів, тож користувачі можуть досліджувати одразу кілька елементів на зображенні.

Нова серія Galaxy A розширює можливості ШІ завдяки вибору агентів, розроблених для спрощення щоденних завдань: від пошуку до організації планів чи налаштування параметрів. Як агент для діалогового керування оновлений Bixby дає користувачам змогу керувати налаштуваннями та функціями Galaxy за допомогою природної мови, тоді як Gemini виконує складні завдання у вбудованих застосунках Galaxy та окремих сторонніх.

Ціна

Нові смартфони Galaxy A57 5G та Galaxy A37 5G надійшли у продаж в Україні з 17 квітня. Ціна новинок становить:





