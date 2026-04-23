Apple готує 200 МП зум і змінну діафрагму для iPhone: що зміниться в iPhone 18 Pro та iPhone 20

Нові iPhone отримають 200 МП і змінну діафрагму

В мережі з’явились нові витоки, які розкривають подробиці про камери майбутніх iPhone. Нам обіцяють серйозний апгрейд, але його реалізація буде поступовою. За інформацією інсайдера Digital Chat Station, Apple готує одразу кілька важливих змін для лінійки iPhone 18 Pro та ювілейного iPhone 20.





Камера iPhone 18 Pro

За новими даними, Apple планує встановити у майбутні смартфони:

основний сенсор розміром 1/1,12 дюйма

ультраширококутний модуль з оптичною стабілізацією зображення (OIS)

телефото камеру на 200 МП

змінну діафрагму

Про 200-мегапіксельний сенсор стало відомо раніше. Він дає змогу робити кропи майже без втрати якості. Це корисно для зуму без сильного падіння деталізації.





Змінна діафрагма — ще одна ключова функція, яка дозволить покращити якість знімків. Вона дозволяє контролювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, і краще працювати з глибиною різкості. За даними інсайдера, ця технологія вже пішла у виробництво, а компоненти постачають компанії Largan і Sunny Optical.

Втім, Apple не планує додавати всі новинки одночасно. Digital Chat Station прямо зазначає:

“Серія iPhone 18 Pro, ймовірно, першою отримає змінну діафрагму, а інші технології додаватимуть поступово з кожним поколінням, включно з дещо вигнутою діафрагмою”.

Мова йде про пелюстки діафрагми з округлою формою, що дозволяє зробити отвір максимально наближеним до круглої форми.

Тобто Apple розтягне впровадження функцій у часі. Це виглядає логічно: адже компанія з Купертіно традиційно залишає частину нововведень для наступних моделей, щоб підтримувати інтерес до кожного нового покоління.

Ювілейний iPhone 20

Окрему роль у цій стратегії відіграє ювілейна модель iPhone 20, яка має вийти у 2027 році до 20-річчя iPhone. Саме там можуть зібрати максимум нових можливостей, включно з просунутими камерами.

Таким чином, навіть якщо iPhone 18 Pro отримає частину оновлень, повний набір технологій з’явиться лише через кілька поколінь.





Джерело: wccftech