Астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць у 2032 році

У 2024 році увагу астрономів привернув астероїд 2024 YR4, якому прогнозували зіткнення із Землею у 2032 році. І хоча ймовірність зіткнення з нашою планетою згодом була виключена, ймовірність зіткнення 2024 YR4 з Місяцем все ще складає близько 4%.

Астрономи виявили докази того, що у разі зіткнення 2024 YR4 з Місяцем виникне хвиля уламків на низькій навколоземній орбіті, яка може нести загрозу для супутників та астронавтів на МКС. За результатами нещодавнього дослідження NASA, існують варіанти уникнення найбільш негативних наслідків такого зіткнення.

Автори дослідження дійшли висновку, що найкращим варіантом буде підрив астероїда. Зазвичай подібна стратегія не розглядається у якості оптимального варіанту, оскільки не гарантує, що уламки астероїда після вибуху не зіткнуться з Місяцем або Землею чи об’єктами на навколоземній орбіті. Для того, аби ідеально відхилити астероїд, необхідне ретельне та майже ідеальне планування. Це непросто, якщо інформація про астероїд обмежена, а часу на прийняття реальних рішень обмаль.

У NASA успішно продемонстрували ефективність застосування кінетичного імпактора у 2022 році, у рамках місії DART (Double Asteroid Redirection Test), коли зонд врізався в астероїд Діморф, супутник більш великого астероїда Дідим. Цю місію вважають успішною, однак результати нового дослідження демонструють, що уламки астероїда ведуть себе не так, як очікувалось, що ставить під сумнів успішність майбутніх подібних місій.

Для точного обчислення астрономам необхідно знати масу астероїда 2024 YR4 для розрахунку кількості енергії, необхідної для зміни траєкторії його руху. Провести більш-менш точні обчислення цього важко. Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба виміряв діаметр астероїда у березні, визначивши, що його ширина становить близько 60 метрів. Однак для обчислення його маси астрономам також необхідно знати його щільність, а в даний час вони не мають чіткого уявлення про склад астероїда 2024 YR4.

За даними астрономів, маса 2024 YR4 може варьюватись від 33 тис. тонн до 930 тис. тонн, що створює велику невизначеність відносно того, скільки енергії необхідно, щоб змінити курс руху цього астероїда. Помилка у цих розрахунках може призвести до зіткнення уламків 2024 YR4 із Землею.

NASA може ініціювати розвідувальну місію для уточнення маси 2024 YR4, однак найкращим часом для цього може бути 2028 рік. Таким чином у NASA може бути менше трьох років для планування цієї місії, що являє надзвичайно стислі терміни. У зв’язку з цим дослідники дійшли висновку, що місії щодо відхилення траєкторії недоцільні для запобігання зіткненню з Місяцем.

Виходячи з наявних варіантів, на думку дослідників, знищення астероїда видається найбільш оптимальним варіантом. Вони пропонують кілька варіантів дій, до яких може вдатись NASA для усунення гіпотетичної загрози.

Зокрема, науковці пропонують NASA реалізацію потужної місії з кінетичного руйнування 2024 YR4. Це місія, подібна до NASA DART, однак замість спроб відхилити астероїд, космічний апарат пробуватиме розколоти космічну брилу на шматки. На думку дослідників, у NASA ще є достатньо часу на розробку такої місії, оскільки найближче вікно для подібного запуску відкриється не раніше, ніж у період між квітнем 2030 року та квітнем 2032 року.

У якості альтернативи NASA може підірвати астероїд носієм з ядерним зарядом. Дослідники стверджують, що наступне доступне вікно запуску для такої місії буде між кінцем 2029 року та кінцем 2031 року.

До зближення астероїда 2024 року YR4 з Місяцем залишається ще 7 років, і, швидше за все, він благополучно пройде повз. Проте, цей астероїд надає вченим рідкісну можливість протестувати та вдосконалити стратегії запобігання зіткненням із Землею та її природним супутником, гарантуючи, що ми будемо готові захистити планету у разі потреби.

