Уламки «підбитого» NASA DART астероїда поводяться неочікувано та небезпечно

NASA's DART experiment

26 вересня 2022 року космічний апарат NASA DART зіткнувся з астероїдом Діморфос на швидкості близько 24 тис. км/год, що змінило як форму космічного об’єкта, так і траекторію його руху.

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Це була історична демонстрація системи захисту планети від астероїдів. Однак результати нового дослідження демонструють, що уламки астероїда ведуть себе не так, як очікувалось, що ставить під сумнів успішність майбутніх подібних місій.

Зіткнення відбулось на відстані 11 млн км від Землі. Після цього десятки великих уламків Діморфоса почали рухатись з більшою інерцією, утворюючи при цьому аж ніяк не випадкові візерунки.

За результатами аналізу зображень, отриманих з італійського супутника-кубсат для візуалізації астероїдів (LICIACube), який летів разом з DART для спостереження за зіткненням, загалом 104 уламки, кожен від 0,2 до 3,6 метрів в діаметрі, розлетілись у різні боки від зруйнованого астероїда. Астрономи дійшли висновку, що ці уламки мали у три рази більший імпульс, ймовірно, отриманий в результаті додаткових поштовхів.

«Цей додатковий фактор змінює фізичні закони, які нам необхідно враховувати під час планування таких місій. Ми побачили, що валуни не були розкидані хаотично. Натомість вони були згруповані у дві досить точні групи, за відсутності матеріалу в інших місцях, що означає, що тут задіяно щось невідоме», — заявляє автор дослідження, астроном з Мерілендського університету, Тоні Фарнхем.

Як зазначає співавторка дослідження, астроном з Мерілендського університету, Джессіка Саншайн, якщо необхідно змінити траекторію астероїду, що прямує у бік Землі, всі ці нюанси стають дуже важливими. Науковиця порівняла це з грою в більярд, де неврахування усіх даних може призвести до фатальної помилки.

У квітні 2024 року астрономи встановили, що деякі з найбільших уламків Діморфосу прямують у бік Марса і можуть зіткнутись із Червоною планетою десь через 6 тис. років. Потенційно це може створювати загрозу для ймовірних перших людських марсіанських колоній.

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У серпні минулого року моделювання з використанням даних LICIACube також показало, що деякі з дрібніших фрагментів астероїда можуть зіткнутися із Землею приблизно через 30 років. Однак, незважаючи на всі ці невизначеності, метод кінетичного удару, як і раніше, залишається найбільш життєздатним варіантом захисту від реальної загрози зіткнення з астероїдом. Дослідники отримають більш точне уявлення про те, що відбувається з уламками Діморфоса, наступного року, коли космічний апарат Hera прибуде до астероїда, щоб ретельно вивчити наслідки зіткнення з DART.

Джерело: LiveScience