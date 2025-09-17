Новини Наука та космос 17.09.2025 comment views icon

18 вересня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд розміром з хмарочос, якому астрономи вже пророкували зіткнення з нашою планетою.

Проліт космічного об’єкта під назвою 2025 FA22, діаметром від 130 до 290 метрів, можна буде побачити на власні очі за допомогою телескопа або з онлайн-трансляції. Початково астрономи передбачали, що відкритий у цьому році астероїд може зіткнутись із Землею у 2089 році, через що він тимчасово посів перше місце у списку потенційно небезпечних космічних об’єктів, складеному Європейським космічним агентством. Однак подальші спостереження підтвердили, що він не становить безпосередньої загрози для Землі. 

2025 FA22 наблизиться на мінімальну відстань від Землі вранці у четвер, 18 вересня. Він пролетіть повз Землі на відстані 835 тис. км. Це трохи ніж удвічі більше за відстань між Землею та Місяцем. Астероїд рухатиметься зі швидкістю 38 тис. 600 км/год. 

Астероїд розміром з хмарочос, що загрожує зіткненням, наблизиться до Землі 18 вересня
ESA

У березні цього року астероїд вперше помітили за допомогою телескопа Pan-STARRS 2 на Гаваях. Інформацію про нього швидко поширили ЗМІ після того, як астрономи заявили, що існує 0,01% ймовірність зіткнення цього об’єкту із Землею 23 вересня 2089 року. 

“Однак подальші спостереження, що вимагають першочергової уваги, незабаром дозволили астрономам уточнити траєкторію астероїда та виключити ризик зіткнення”, — йдеться у заяві ЕSА.

Астероїд 2025 FA22 був повністю виключений зі списку об’єктів, що становлять потенційну небезпеку для Землі, у травні цього року. Пряму трансляцію прольоту астероїда проводитиме проєкт Virtual Telescope Project, який відстежуватиме об’єкт за допомогою телескопа в Манчіано, Італія. Трансляція розпочнеться близько 23:00 17 вересня. 

Під час наближення до Землі астероїд може досягти видимої зіркової величини 13, що зробить його достатньо яскравим для того, аби його можна було побачити у телескоп в себе в дома або в бінокль для спостереження за зірками.

Міжнародна мережа оповіщення про астероїди (IAWN) також використає проліт астероїда FA22  як можливість відпрацювати свої аварійні протоколи, запустивши навчальний сценарій під приводом того, що астероїд все ще зіткнеться з нами у 2089 році. Цей навчальний тест, названий кампанією IAWN FA22 2025 року, включатиме вимірювання якомога більшої кількості характеристик астероїдів з максимально можливою точністю в рамках підготовки до гіпотетичної місії з відхилення космічного каменю в майбутньому.

Насправді астероїд 2025 FA22 не наблизиться до нас надто близько у 2089 році. Останні розрахунки Лабораторії реактивного руху NASA показують, що він наблизиться до Землі на відстань 6 млн км. Однак у 2173 році астероїд знову наблизиться до нас на дуже близьку відстань, досягнувши мінімальної відстані близько 320 тис. км, що зробить його ближче до нас, ніж Місяць.

Джерело: LiveScience

