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Новини Наука та космос 24.07.2025 comment views icon

Астрономи: Уран тепліший, ніж вважалося, треба летіти

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Астрономи: Уран тепліший, ніж вважалося, треба летіти
NASA/ESA

Астрономи з Х’юстонського університету у США виявили, що Уран випромінює власне внутрішнє тепло у більших кількостях, ніж отримує від Сонця, що протиречить спостереженням місії  NASA Voyager 2. 

Дослідники під керівництвом Сіньюе Вана проаналізували дані, отримані за десятиріччя від космічних апаратів та комп’ютерних моделей. Вони з’ясували, що Уран випромінює на 12,5% більше тепла, ніж отримує від Сонця. 

Це все ще значно менше, ніж у таких планет, як Юпітер, Сатурн та Нептун, які випромінюють на 100% більше тепла, ніж отримують від Сонця. За словами дослідників, природа внутрішнього тепла Урана може допомогти розкрити таємницю походження цього далекого, загадкового світу.

«Це означає, що він все ще повільно втрачає тепло, що залишилося з ранньої історії, що є ключовою частиною головоломки, що допомагає нам зрозуміти його походження і те, як він змінювався з часом», — підкреслює Сіньюе Ван. 

У 1986 році Voyager 2 пролетів поблизу Урану, прямуючи за межі Сонячної системи. Значна частина інформації, яку мають науковці про цю планету, була отримана в результаті цієї місії. Тоді отримані результати продемонстрували, що Уран не виділяє значної кількості тепла. 

Однак, як виявилось, можливо Voyager 2 пролітав поблизу з Ураном в особливий період, а зібрані космічним апаратом дані могли бути спотворені сплеском сонячної активності. За результатами аналізу архівних даних та комп’ютерних моделей, науковці дійшли висновку, що внутрішнє тепло, яке випромінює Уран, може свідчити про зовсім іншу внутрішню структуру планети. 

Вважається, що Уран утворився близько 4,5 млрд років тому разом з іншою частиною Сонячної системи. За даними NASA, початково Уран знаходився значно ближче до Сонця, а потім віддалився приблизно через 500 млн років. Однак нові дані ставлять це припущення під сумнів.

У 2022 році Національна академія наук позначила концепцію місії, умовно відомої як «Орбітальний зонд та зонд Урану» у якості однієї з найбільш пріоритетних у наступному десятилітті. Однак навіть ще до скорочення фінансування космічних програм NASA адміністрацією президента США Дональда Трампа, науковці розуміли, що мова йде про реалізацію складної місії. 

«Попереду на нас чекає безліч перешкод — політичних, фінансових, технічних, — тому ми не маємо жодних ілюзій. Ми маємо близько десяти років, щоб пройти шлях від паперової місії до обладнання в обтічнику. Не можна гаяти часу», — зазначила планетолог з Університету Лестера у Великій Британії Лі Флетчер. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Geophysical Research Letters

Джерело: LiveScience

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