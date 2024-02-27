Астрономи виявили два невідомих супутники Нептуна, та один Урана — усього у планет їх 16 та 28

Завдяки наземним телескопам астрономи виявили три раніше невідомі супутники в просторі навколо Урана і Нептуна: один обертається навколо Урана, а два навколо Нептуна. Таким чином, офіційне число супутників Урана становить 28, а Нептуна – 16.

Місяцям ще належить офіційно назвати назви, але згідно з традицією найменування обох планет новий супутник Урана отримає назву з творів Шекспіра, а супутники Нептуна — на честь морських богинь Нереїд із грецької міфології.

«Три нещодавно відкриті супутники є найслабшими, які коли-небудь були знайдені навколо цих двох планет-крижаних гігантів за допомогою наземних телескопів. Потрібна була спеціальна обробка зображень, щоб виявити такі слабкі об’єкти»», — каже астроном Скотт Шеппард з Наукового інституту Карнегі.

В останні роки Юпітер та Сатурн домінували у перегонах зі знаходження нових місяців, тоді як Нептун та Уран залишилися поза увагою. Дві зовнішні крижані планети знаходяться далеко від Землі, що ускладнює подорож до них космічних апаратів. Також їх важко побачити за допомогою телескопів — їхнє розуміння більш обмежене, ніж інших п’яти світів, ближчих до Землі.

Новий Місяць Урану, вперше помічений під час спостережень за допомогою одного з телескопів «Магеллан» у листопаді 2023 року, було підтверджено знаходженням у даних, датованих 2021 роком. Його тимчасово назвали S/2023 U1, і це перший новий Місяць Урана, виявлений за більш ніж 20 років. Його діаметр становить близько 8 км, що робить його найменшим із супутників Урана та одним із найменших відомих супутників у Сонячній системі. Його орбітальний період становить 680 днів.

Найяскравіший із двох супутників Нептуна, який отримав тимчасове позначення S/2002 N5, вперше був помічений під час спостережень «Магеллана» у вересні 2021 року, а потім знову у жовтні з подальшими спостереженнями у 2022 та 2023 роках. Його діаметр становить 23 км, а орбітальний період — 9 років.

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Менший з нових супутників Нептуна був помічений у 2021 році за допомогою телескопа Subaru. Його тимчасово назвали S/2021 N1, він має розміри 14 км у поперечнику з періодом обертання навколо планети у 27 років.

Нещодавно відкриті супутники дозволяють припущення, що Уран та Нептун мають сімейства зовнішніх супутників у конфігураціях, подібних до Сатурна (146 відомих супутників) та Юпітера (95 відомих супутників). Це свідчить про схожість формуванні цих супутників з сімействами більших планет.

Нові небесні тіла входять у групи супутників, які мають схожі орбіти. S/2023 U1 йде поряд з Калібаном та Стефано. S/2002 N5 корелюється з орбітами Сао та Лаомедея, а орбіта S/2021 N1 схожа з орбітами Псамате та Несо.

Жодна з орбіт не повторюється абсолютно, але схожість свідчить про те, що кожна з цих груп місяців могла колись бути єдиним об’єктом, який був захоплений планетарною гравітацією, перш ніж розпастися на частини. Якщо це так, у кожній групі можуть бути набагато менші супутники, які складно знайти. Це відкриття є ще однією вагомою причиною відправляти зонди до зовнішньої частини Сонячної системи.

Джерело: Science Alert

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