Новини Пристрої 23.11.2023 о 10:33 comment views icon

ASUS анонсувала відеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD зі слотом M.2 для NVMe-накопичувача

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Юрій Орос

Автор новин

ASUS анонсувала Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD — першу у світі відеокарту, оснащену слотом M.2 для NVMe-накопичувача.

За своєю суттю ця відеокарта пропонує ті ж функції, що й звичайна ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti з 8 ГБ відеопам’яті: як-от RT-ядра третього покоління й тензорні ядра четвертого покоління з підтримкою технологій DLSS 3.5 і Frame Generation, що мають забезпечувати трасування променів у реальному часі. Створена у формфакторі товщиною 2,5 слота з лише одним 8-контактним роз’ємом живлення PCIe, відеокарта Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD здатна стати частиною практично будь-якої збірки.

Унікальна особливість Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD – слот M.2 у спеціальному вирізі на зворотному боці відеокарти, призначений для встановлення SSD-накопичувача NVMe типорозміру 2280. Згідно зі словами виробника — це перша відеокарта споживчого класу, яка пропонує такий вбудований слот.

ASUS анонсувала відеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD зі слотом M.2 для NVMe-накопичувача

Попри те, що RTX 4060 Ti є графічним процесором, сумісним із шиною стандарту PCIe 4.0, якщо і материнська плата, і накопичувач NVMe у системі підтримують стандарт PCIe 5.0, накопичувач працюватиме на повній швидкості PCIe 5.0. Через це ASUS рекомендує встановлювати Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD у верхній слот PCIe материнської плати, який обмінюється даними з процесором напряму.

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Встановлення накопичувача SSD в слот відеокарти має надати користувачам додаткові переваги через те, що Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD оснащено двома потужними вентиляторами Axial-Tech, які забезпечують ефективне охолодження відеокарти під час гри – ці вентилятори знижуватимуть і робочу температуру M.2-накопичувача. Відеокарта містить термопрокладку для слоту M.2, що дає змогу повноцінно використовувати радіатор відеокарти для відведення тепла від накопичувача.

За результатами тестування ASUS, при підключенні накопичувача до Dual GeForce RTX 4060 Ti робоча температура SSD може бути на 40% нижче в порівнянні зі звичайним підключенням накопичувача до слота материнської плати.

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ASUS анонсувала відеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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