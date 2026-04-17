Компанія NVIDIA прийняла рішення посилити присутність своєї популярної відеокарти минулих поколінь — RTX 3060 з 12 ГБ відеопам’яті. Цей крок став відповіддю на затримку виходу нових бюджетних рішень лінійки Blackwell, зокрема моделі RTX 5050.





Згідно з інсайдерськими даними, розробка та вихід на ринок RTX 5050 з 9 ГБ пам’яті зіткнулися з певними труднощами. Це змусило “зеленого” гіганта переглянути свої плани щодо наповнення сегмента доступних відеокарт, де конкуренція з боку AMD та Intel залишається гострою.

RTX 3060 12 ГБ досі вважається однією з найвдаліших відеокарт середнього рівня. Її головною перевагою є обсяг відеопам’яті, який дозволяє впевнено запускати сучасні ігри в роздільній здатності 1080p та навіть 1440p, що робить її привабливішою за деякі новіші, але менш оснащені моделі.

Аналітики зазначають, що затримка RTX 5050 може бути пов’язана з необхідністю оптимізації виробничих ліній під потужніші чипи RTX 5080 та 5090. У такій ситуації підтримка випуску вже налагодженої архітектури Ampere є логічним кроком для збереження частки ринку.





Для геймерів це рішення має подвійне значення. З одного боку, очікування на новітні технології Blackwell у бюджетному сегменті затягується. З іншого — наявність перевіреної RTX 3060 на полицях магазинів гарантує стабільну пропозицію за розумну ціну без необхідності переплачувати за дефіцитні новинки.

Очікується, що виробники-партнери отримають додаткові партії графічних процесорів для RTX 3060, що допоможе уникнути дефіциту в найближчі місяці. Це дозволить NVIDIA спокійно завершити підготовку до релізу бюджетних карток наступного покоління, який тепер прогнозується не раніше кінця року.

Незважаючи на поважний вік архітектури, підтримка технологій DLSS та широка база користувачів роблять RTX 3060 актуальною і сьогодні. Для багатьох користувачів, які не готові витрачати значні суми на апгрейд, ця відеокарта залишається “золотим стандартом” бюджетного геймінгу.

Джерело: Wccftech