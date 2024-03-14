Asus анонсувала Zenfone 11 Ultra — 6,78 дюймів, 5500 мАг, від $899

Asus офіційно представила Zenfone 11 Ultra з більшим ніж у попередників 6,78-дюймовим екраном, великим акумулятором на 5500 мАг і ціною від $899.

Zenfone 11 Ultra — це, по суті, оновлений ROG Phone 8, за винятком геймерських фішок, передає The Verge. 11 Ultra також використовує Snapdragon 8 Gen 3 і поставляється з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ ПЗУ в базовій конфігурації. Ще продаватиметься модель на 16 ГБ / 512 ГБ.

В 11 Ultra використовується LTPO-дисплей, тому він може знижувати частоту оновлення аж до 1 Гц, щоб заощадити час роботи від акумулятора. Частота оновлення здатна підійматися до 144 Гц, але тільки під час ігор — в іншому випадку вона становить 120 Гц. Основна камера — 50-Мп із об’єктивом f/1.9 та шестиосьовою стабілізацією Asus, є ще 13-Мп ширококутна і 32-Мп 3-кратна телекамера зі стабілізацією.

Як заведено у 2024-му, є кілька звичних функцій штучного інтелекту, зокрема переклад мови в реальному часі та двостороннє шумозаглушення під час телефонних дзвінків. ШІ може підсумовувати транскрипції голосових нотаток, а функції пошуку фотографій і системних налаштувань повинні були вдосконалити за допомогою ШІ.

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