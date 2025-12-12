ASUS представила перший у світі 5K-ігровий монітор із частотою 180 Гц

Ігровий монітор ASUS ROG Strix XG27JCG

ASUS розширила лінійку моніторів й вивела на ринок новий флагманський ігровий монітор ROG Strix XG27JCG. Це перша у світі модель з роздільною здатністю 5K та частотою 180 Гц. Може здатися, що перехід з 4K на 5K не такий вже й великий, але на практиці 5K додає приблизно 77% більше пікселів. Це суттєво підвищує щільність зображення, деталізацію та чіткість не лише в іграх, а й під час роботи з графікою.

Характеристики ASUS ROG Strix XG27JCG

Новинка отримала 27-дюймову панель Fast IPS з роздільною здатністю 5K (5120х2880) та щільністю 218 ppi. На такому екрані дрібні елементи виглядають чіткішими, а висока частота оновлення 180 Гц робить динамічні сцени максимально плавними. ASUS використала вдосконалену IPS-матрицю з дуже низькою швидкістю відгуку — 0,3 мс від сірого до сірого. Для порівняння: навіть більшість швидких IPS-моніторів тримаються на рівні 1 мс.

Одна з головних особливостей моделі — подвійний режим роботи. Користувач може обрати:

5K @ 180 Гц — максимальна деталізація;

QHD @ 330 Гц — ультраплавний геймплей із фокусом на швидкі ігри.

Підтримка 180 к/с у 5K — серйозний виклик навіть для сучасних відеокарт. ASUS прямо зазначає, що цю частоту тягнуть лише нові серії GPU: NVIDIA GeForce RTX 50 та AMD Radeon RX 7600 або новіші. RTX 40 тут не рекомендують.

Монітор забезпечує контрастність 1500:1, покриття 97% колірного простору DCI-P3 та точність передавання кольорів Delta E < 2. Є підтримка HDR із піковою яскравістю до 600 ніт у HDR-режимі. Для усунення розривів зображення передбачена сумісність з AMD FreeSync Premium і NVIDIA G-Sync. Пристрій оснащено інтерфейсами: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 та USB-C (Alt DP). Виглядає сучасно, але відсутність DP 2.1 трохи розчаровує — особливо у флагманській моделі.

Ігровий монітор ASUS ROG Strix XG27JCG коштує близько $850, за даними роздрібних магазинів Гонконгу.

Джерело: wccftech