AMD Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT у тестах: висока продуктивність в 1440p, але слабкі результати при трасуванні променів

AMD випустила нові відеокарти Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT. Ці пристрої вже потрапили до рук оглядачів, які опублікували свої огляди відразу ж, як тільки AMD зняла інформаційне ембарго. Ми докладно зупинимося на огляді ресурсу The Verge, а для тих, хто цікавиться, опублікуємо окремий список доступних на цей час оглядів.

Характеристики Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT

Обидві новинки ґрунтуються на графічному процесорі Navi 32 на барі архітектури RDNA 3, який виготовляється за нормами 5-нм техпроцесу. Radeon RX 7800 XT містить GPU у повній конфігурації з 60 блоками Compute Units, а у випадку Radeon RX 7700 XT застосовується урізаний варіант із 54 блоками Compute Units. Відмінності також помітні в об’ємі та шині доступу пам’яті. Детальні характеристики моделей та їх відмінність від попередників представлені в наступній таблиці.

Результати тестів

Оглядачі The Verge перевіряли продуктивність Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT у ряді сучасних ААА-ігор на високих або ультра налаштуваннях якості графіки. У більшості випадків пристрої змогли забезпечувати комфортну частоту понад 60 к/с при роздільній здатності 1440p, якщо не використовувалося трасування променів.

RX 7700 XT впевнено перевершує Nvidia RTX 4060 Ti (8 ГБ). Розрив у продуктивності може досягати близько 20% у таких іграх, як Shadow of the Tomb Raider, Assassin Creed Valhalla або Returnal. Однак AMD все ще на крок позаду, коли йдеться про трасування променів. RX 7800 XT також добре справляється з дорожчою RTX 4070 у деяких тестах. Але перевага випаровується при активації трасування променів.

AMD не позиціюнує RX 7700 XT або RX 7800 XT як рішення для ігор з роздільною здатністю 4K, хоча вони можуть непогано з ним справлятися. RX 7700 XT перевершує Nvidia RTX 4060 Ti майже у всіх тестах з роздільною здатністю 4K. Винятком є Watch Dogs: Legion із включеним трасуванням променів. RTX 4060 Ti забезпечує частоту всього 15 к/с навіть за допомогою DLSS, але RX 7700 XT ледь сягає 5 к/с. RX 7800 XT краще справляється з роздільною здатністю 4K. Вона перевершує RTX 4070 у більшості тестів, за винятком випадків, коли використовується трасування променів. Хоча RTX 4070 має перевагу з DLSS 3 при роздільній здатності 4K. RX 7800 XT вдається досягти частоти 60 к/с або вище в більшості ігор, якщо трасування променів не включене.

Висновки

Нові відеокарти Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT забезпечують хорошу продуктивність при роздільній здатності 1440p та найвищих налаштуваннях якості графіки. При цьому їх ціни цілком прийнятні і навіть нижчі за конкуруючі продукти Nvidia, яких вони випереджають у більшості тестів. До переваг також можна віднести достатній обсяг пам’яті та відсутність громіздких адаптерів живлення. Однак ці моделі не найкраще проявляють себе при роздільній здатності 4K і поступаються конкуруючим пристроям у трасуванні променів.