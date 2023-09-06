Новини Пристрої 06.09.2023 о 19:30

AMD Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT у тестах: висока продуктивність в 1440p, але слабкі результати при трасуванні променів

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

AMD випустила нові відеокарти Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT. Ці пристрої вже потрапили до рук оглядачів, які опублікували свої огляди відразу ж, як тільки AMD зняла інформаційне ембарго. Ми докладно зупинимося на огляді ресурсу The Verge, а для тих, хто цікавиться, опублікуємо окремий список доступних на цей час оглядів.

Характеристики Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT

Обидві новинки ґрунтуються на графічному процесорі Navi 32 на барі архітектури RDNA 3, який виготовляється за нормами 5-нм техпроцесу. Radeon RX 7800 XT містить GPU у повній конфігурації з 60 блоками Compute Units, а у випадку Radeon RX 7700 XT застосовується урізаний варіант із 54 блоками Compute Units. Відмінності також помітні в об’ємі та шині доступу пам’яті. Детальні характеристики моделей та їх відмінність від попередників представлені в наступній таблиці.

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

Результати тестів

Оглядачі The Verge перевіряли продуктивність Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT у ряді сучасних ААА-ігор на високих або ультра налаштуваннях якості графіки. У більшості випадків пристрої змогли забезпечувати комфортну частоту понад 60 к/с при роздільній здатності 1440p, якщо не використовувалося трасування променів.

RX 7700 XT впевнено перевершує Nvidia RTX 4060 Ti (8 ГБ). Розрив у продуктивності може досягати близько 20% у таких іграх, як Shadow of the Tomb Raider, Assassin Creed Valhalla або Returnal. Однак AMD все ще на крок позаду, коли йдеться про трасування променів. RX 7800 XT також добре справляється з дорожчою RTX 4070 у деяких тестах. Але перевага випаровується при активації трасування променів.

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

AMD не позиціюнує RX 7700 XT або RX 7800 XT як рішення для ігор з роздільною здатністю 4K, хоча вони можуть непогано з ним справлятися. RX 7700 XT перевершує Nvidia RTX 4060 Ti майже у всіх тестах з роздільною здатністю 4K. Винятком є Watch Dogs: Legion із включеним трасуванням променів. RTX 4060 Ti забезпечує частоту всього 15 к/с навіть за допомогою DLSS, але RX 7700 XT ледь сягає 5 к/с. RX 7800 XT краще справляється з роздільною здатністю 4K. Вона перевершує RTX 4070 у більшості тестів, за винятком випадків, коли використовується трасування променів. Хоча RTX 4070 має перевагу з DLSS 3 при роздільній здатності 4K. RX 7800 XT вдається досягти частоти 60 к/с або вище в більшості ігор, якщо трасування променів не включене.

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

Висновки

Нові відеокарти Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT забезпечують хорошу продуктивність при роздільній здатності 1440p та найвищих налаштуваннях якості графіки. При цьому їх ціни цілком прийнятні і навіть нижчі за конкуруючі продукти Nvidia, яких вони випереджають у більшості тестів. До переваг також можна віднести достатній обсяг пам’яті та відсутність громіздких адаптерів живлення. Однак ці моделі не найкраще проявляють себе при роздільній здатності 4K і поступаються конкуруючим пристроям у трасуванні променів.

Сайт RX 7800 XT RX 7700 XT
Adrenaline AMD RX 7800 XT MBA ASROCK RX 7700 XT Challenger
Benchmark SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
Benchlife AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
Club386 Sapphire RX 7800 XT Nitro+
Clubic AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
ComputerBase AMD RX 7800 XT MBA PowerColor RX 7700 XT Hellhound OC
Cowcotland AMD RX 7800 XT MBA
Eteknix Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC
Sapphire RX 7800 XT Nitro+		 XFX RX 7700 XT Qick 319
Sapphire RX 7700 XT Pure
Eurogamer AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
GamersNexus AMD RX 7800 XT MBA
GDM AMD RX 7800 XT MBA ASROCK RX 7700 XT Challenger
Guru3D AMD RX 7800 XT MBA
XFX RX 7800 XT Merc 319
ASUS RX 7800 XT TUF Gaming		 SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
Forbes AMD RX 7800 XT MBA
HardwareLuxx AMD RX 7800 XT MBA
ASUS RX 7800 XT TUF Gaming
Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC
Sapphire RX 7800 XT Nitro+		 SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
HardwareUnboxed AMD RX 7800 XT MBA
PowerColor RX 7800 XT Hellhound OC
XFX RX 7800 XT Merc 319
Sapphire RX 7800 XT Nitro+
HardwareUpgrade Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC
HardZone AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
ITHardware ASUS RX 7800 XT TUF Gaming PowerColor RX 7700 XT Hellhound OC
JayzTwoCents PowerColor RX 7800 XT Red Devil
KitGuru AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
LanOC AMD RX 7800 XT MBA
XFX RX 7800 XT Merc 319
Level1Tech AMD RX 7800 XT MBA
MadBox AMD RX 7800 XT MBA
MyNavi AMD RX 7800 XT MBA ASROCK RX 7700 XT Challenger
Noticias3D AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
Overclock3D AMD RX 7800 XT MBA
Overclocking AMD RX 7800 XT MBA
ASUS RX 7800 XT TUF Gaming
PowerColor RX 7800 XT Red Devil		 ASUS RX 7700 XT TUF
PCGamer AMD RX 7800 XT MBA
PCGamesN Sapphire RX 7800 XT Nitro+ ASUS RX 7700 XT TUF Gaming
PC Games Hardware AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
PC Facts AMD RX 7800 XT MBA
PCWatch AMD RX 7800 XT MBA ASROCK RX 7700 XT Challenger
PCWorld Sapphire RX 7800 XT Nitro+ Sapphire RX 7700 XT Pure
Professional Review AMD RX 7800 XT MBA SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
SweClockers AMD RX 7800 XT MBA Sapphire RX 7700 XT Pulse
Tech Critter Sapphire RX 7700 XT Pulse
TechPowerUP AMD RX 7800 XT MBA
ASRock RX 7800 XT Phantom OC
ASUS RX 7800 XT TUF OC
PowerColor RX 7800 XT Hellhound OC
Sapphire RX 7800 XT Nitro+
XFX RX 7800 XT Merc 319		 ASUS RX 7700 XT TUF OC
Sapphire RX 7700 XT Pulse
XFX RX 7700 XT Qick 319
TechTesters AMD RX 7800 XT MBA
The FPS Review AMD RX 7800 XT MBA
Sapphire RX 7800 XT Nitro+
XFX RX 7800 XT Merc 319		 SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE
The Verge AMD RX 7800 XT MBA XFX RX 7700 XT Qick 319
XFX RX 7700 XT Qick 319
Tom’s Hardware AMD RX 7800 XT MBA
Uniko’s Hardware AMD RX 7800 XT MBA PowerColor RX 7700 XT Hellhound OC
Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Дописи
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати