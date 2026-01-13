Новини Пристрої 13.01.2026 comment views icon

ASUS та GoPro створили ProArt PX13 — захищений ШІ-ноутбук для творців контенту

ProArt PX13/ASUS

На CES 2026 ASUS представила 13-дюймовий ноутбук-трансформер ProArt GoPro Edition, призначений спеціально для творців контенту у польових умовах.

Пристрій адаптований під потреби швидкої обробки відзнятого матеріалу. Він має міцну конструкцію, функції ШІ та тісну інтеграцію з GoPro, що робить його дійсно зручним для такої роботи. Спеціальний шарнір дозволяє ProArt PX13 вигинатись на 360° та використовувати його як ноутбук, планшет, у положенні тенту або як монітор. Корпус, виконаний у чорному металевому кольорі, сертифікований за стандартом MIL-STD-810H й витримує вібрацію, перепади температур та постійні поїздки. Товщина складає 15,8 мм, а вага — 1,39 кг.

Головною фішкою є StoryCube — перший застосунок для Windows з прямим доступом до хмари GoPro та підтримкою 360° відеороликів. Після підключення облікового запису GoPro, StoryCube автоматично синхронізує відзнятий матеріал, застосовує теги на основі ШІ та розподіляє файли для максимально швидкого пошуку. Спеціальна гаряча клавіша GoPro одразу запускає GoPro Player для редагування відео 360°, скорочуючи таким чином час, який йде на ручне керування файлами.

Ноутбук здатен працювати як ключовий вузол для робочих процесів у проєктах, що включають одразу кілька зйомок. Виробник надає 12-місячну підписку на GoPro Premium+ з необмеженим хмарним сховищем. PX13 працює на базі AMD Ryzen AI Max+ 395 з NPU продуктивністю 50 TOPS для локальної обробки за допомогою ШІ. Це дає змогу забезпечити шумозаглушення у режимі реального часу, масштабування та редагування за допомогою ШІ без необхідності залучення хмарних сервісів. 

16-ядерний процесор працює з частотою до 5.1 ГГц, iGPU — він має GPU Radeon 8060S, кеш-пам’ять L2+L3 обсягом до 80 МБ, підтримує до 128 ГБ пам’яті LPDDR5X з частотою 8000 МГц для відео високої роздільної здатності, пакетної обробки фотографій та одночасної роботи кількох застосунків. Локальна обробка за допомогою ШІ також оптимізує енергозбереження у разі тривалих мобільних робочих сесій. 

Сенсорний OLED-дисплей ASUS Lumina 13,3 дюймів має роздільну здатність 3K (2880 x 1800) та співвідношення сторін 16:10, частота 60 Гц, яскравість 400 ніт, пікова яскравість HDR 500 ніт. Екран забезпечує високу контрастність, чітку кольоропередачу та надходить із заводською калібровкою для професійної корекції кольорів. Передбачена підтримка стилуса MPP 2.6 та ASUS DialPad для точного керування шкалою часу, регулювання експозиції та налаштувань пензля. Найближчими днями на сайті виробника має з’явитись інформація щодо цін та доступності пристрою. 

На виставці CES 2026 ASUS представила масштабне оновлення ноутбуків серій Zenbook, Vivobook, ROG, ProArt та ExpertBook. Окрім цього у 2026 році Asus вперше за багато років повністю зупинить випуск нових моделей смартфонів. Компанія не представить ані Zenfone 13, ані ROG Phone 10.

Джерело: Gizmochina; ASUS

