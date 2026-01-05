Asus заморожує Zenfone та ROG Phone — у 2026 році компанія не випустить жодного смартфона

Asus Zenfone 12 Ultra

У 2026 році Asus вперше за багато років повністю зупинить випуск нових моделей смартфонів. Компанія не представить ані Zenfone 13, ані ROG Phone 10. Про це повідомляють джерела з Тайваню, де Asus дедалі складніше витримувати конкуренцію з китайськими та південнокорейськими виробниками. Фактично йдеться про річну паузу для всього мобільного бізнесу компанії, і її наслідки для брендів Zenfone та ROG Phone поки що залишаються невизначеними.

Історія смартфонів Asus була доволі насиченою. Лінійка Zenfone, що з’явилася ще у 2014 році, не раз дивувала ринок сміливими інженерними рішеннями — зокрема поворотними камерами. Починаючи з 2021 року тайванська компанія, подібно до Apple, зробила ставку на компактні флагмани. Попри популярність серед ентузіастів, такі моделі виявилися комерційно слабкими. У 2024 році Asus повернулася до класичного формату великих смартфонів, представивши Zenfone 11 Ultra, а у 2025 році — Zenfone 12 Ultra.

Окрему нішу займали ігрові смартфони ROG Phone. Asus стала одним із піонерів цього сегмента ще у 2018 році. Втім, після виходу ROG Phone 9 Pro наприкінці 2024 року серія фактично зупинилася — у 2025 році компанія не представила жодного наступника.

Чутки про можливе закриття серії Zenfone з’являлися ще у 2023 році, але тоді Asus рішуче їх спростовувала. Тепер вони спалахнули знову, і цього разу виглядають переконливішими. Тайванське галузеве видання Digitimes повідомляє, що Asus поки не виходить зі смартфонного бізнесу, але планує поставити його на паузу. Компанія не випускатиме нові моделі смартфонів у 2026 році.

Водночас Asus наголошує, що підтримка вже проданих пристроїв збережеться. Компанія продовжить випускати програмні оновлення та виконувати гарантійні зобов’язання для всіх актуальних моделей Zenfone і ROG Phone.

Причиною паузи називають жорстку конкуренцію з боку виробників з материкового Китаю та Південної Кореї, які агресивно тиснуть на ринок цінами, швидкістю оновлень і масштабами виробництва. Показово, що інша тайванська компанія, Acer, ще у 2016 році повністю залишила смартфонний бізнес, а сьогодні продає телефони лише в Індії за ліцензійною схемою.

Чи стане 2026 рік лише вимушеною паузою перед поверненням Asus на ринок смартфонів, чи ж це початок остаточного згортання лінійок Zenfone та ROG Phone — питання залишається відкритим. В умовах агресивної конкуренції, стрімкого оновлення модельних рядів у конкурентів і тиску з боку ШІ-сегмента навіть тимчасова зупинка може коштувати бренду втрати позицій, які потім буде надзвичайно складно повернути.

