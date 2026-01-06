Новини Пристрої 06.01.2026 comment views icon

На виставці CES 2026 компанія ASUS представила масштабне оновлення ноутбуків серій Zenbook, Vivobook, ROG, ProArt та ExpertBook. Головні теми року — ширше впровадження OLED-дисплеїв, одночасна ставка на різних виробників чипів, а також активний розвиток Copilot+ PC та локальних ШІ-навантажень. ASUS прямо заявила, що у поколінні ноутбуків 2026 рокувона використовує всі три платформи: Intel Core Ultra Series 3, AMD Ryzen AI 400 Series і Snapdragon X2.

Zenbook

Ноутбук ASUS Zenbook DUO 2026 (UX8407AA) отримав два 14-дюймові 3K OLED-дисплеї Lumina Pro, повністю новий корпус з матеріалу Ceraluminum, процесор Intel до Core Ultra X9 Series 3 та подвійну батарею місткістю 99 Вт·год. Система охолодження тепер підтримує TDP до 45 Вт завдяки двом вентиляторам і збільшеним повітряним каналам.

Zenbook A16 (UX3607OA) став першим ноутбуком на Snapdragon X2 Elite Extreme з 18 ядрами та 80 TOPS ШІ-продуктивності. Він має 16-дюймовий 3K OLED дисплей, корпус Ceraluminum, вагу 1,2 кг, повний набір портів і SD-картридер. ASUS заявляє про понад 21 годину автономної роботи.

ASUS оновила Zenbook, Vivobook, ROG і ProArt: OLED, нові чипи та автономність до 33 годин

Zenbook A14 (UX3407NA) важить менше 1 кг, використовує чип Snapdragon X2 Elite (80 TOPS) і демонструє до 33 годин відтворення відео офлайн. Раніше витік від ритейлерів вказував на різницю в €200 між A14 та A16.

Zenbook S14 і S16 отримали тонкий корпус (1,1 см), OLED-дисплеї 3K 120 Гц з піковою яскравістю до 1100 ніт. S14 працює на Intel Core Ultra 9 Series 3, а S16 — на AMD Ryzen AI 400 Series.

Vivobook

Нові ASUS Vivobook S14/S16 пропонують процесори Intel Core Ultra Series 3 або AMD Ryzen AI 400 Series, а окремі 16-дюймові моделі — ще й Snapdragon X2 Elite (до 80 TOPS).

У характеристиках зазначають батарею місткістю 70 Вт·год, повний набір інтерфейсів, великий тачпад з підтримкою жестів, OLED WUXGA або IPS 2.5K 144 Гц, Dolby Atmos. Товщина становить 1,59 см, а вага — 1,35 кг. Функції безпеки представлені Windows Hello, Microsoft Pluton і біометрією голосу.

ROG Zephyrus

Ноутбуки ROG Zephyrus G14 і G16 перейшли на нові процесори Intel Core Ultra Series 3 з NPU продуктивністю до 50 TOPS. G14 підтримує  відеокарти до NVIDIA RTX 5080 Laptop, G16 — до RTX 5090 Laptop. ASUS підвищила ліміти енергоспоживання GPU: 130 Вт для G14 і 160 Вт для G16.

Нові Nebula HDR-дисплеї мають яскравість 1100 ніт, охоплюють 100% колірної гами DCI-P3 та забезпечують точність передачі кольорів Delta E < 1. Обидві моделі отримали повнорозмірний SD-рідер, перероблену систему вентиляції та рідкий метал на CPU. Також готується версія G14 з AMD Ryzen AI і Copilot+.

ROG Zephyrus Duo 16 зберегли у лінійці. Оновлена модель має два 3K OLED дисплеї з частотою 120 Гц, що забезпечують відгук 0,2 мс та підтримують G-SYNC. Конфігурація може включати відеокарту до RTX 5090 Laptop.

ProArt

Ноутбук ProArt GoPro Edition (PX13) — це 13-дюймовий трансформер на Ryzen AI Max+ 395 (50 TOPS) з до 128 ГБ уніфікованої пам’яті, OLED-дисплеєм до 3K, вагою 1,39 кг і окремою кнопкою GoPro Hotkey. У комплекті пропонують 12 місяців підписки GoPro Premium+ з безлімітним хмарним сховищем.

ASUS оновила Zenbook, Vivobook, ROG і ProArt: OLED, нові чипи та автономність до 33 годин

ProArt PZ14 — це від’єднуваний 14-дюймовий планшет вагою 0,79 кг і товщиною 9 мм на Snapdragon X2 Elite (80 TOPS). Його OLED-дисплей Lumina Pro має Delta E < 1, 1000 ніт яскравості, частоту оновлення 144 Гц з підтримкою VRR, Pantone та DisplayHDR True Black.

ExpertBook

Бізнес-ноутбук ExpertBook Ultra важить 0,99 кг, має батарею місткістю 70 Вт·год, процесори Intel Core Ultra Series 3 з NPU продуктивністю до 50 TOPS і 3K HDR-дисплей з яскравістю до 1400 ніт.

ASUS оновила Zenbook, Vivobook, ROG і ProArt: OLED, нові чипи та автономність до 33 годин

Серії Expert P та Expert B охоплюють ноутбуки й настільні комп’ютери з процесорами AMD та Intel, мають захист MIL-STD-810H, підтримують dual BIOS і корпоративні функції безпеки.

Ціни ASUS оголосить пізніше.

Джерело: videocardz 1, 2, 3, 4, 5

