ASUS “випадково” злила в мережу відео зі смартфоном Zenfone 9, яке розкрило його основні характеристики та можливості

Компанія ASUS випадково опублікувала промо відео майбутнього смартфона Zenfone 9 на своєму YouTube-каналі, що дозволило ознайомитися з деякими його особливостями та характеристиками.

Як виявилося, у цієї моделі є цікава функція – використання сканера відбитків пальців на бічній грані для прокручування вебсторінки. Достатньо провести пальцем по поверхні сенсора в потрібну сторону, щоб перегорнути сторінку.

Також розкрито майже повні технічні характеристики ASUS Zenfone 9. Пристрій оснащений 5,9-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативною пам’яттю об’ємом 8 або 16 ГБ і вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Також доступна подвійна камера (головний модуль Sony IMX766, доповнений 6-осьовим гібридним стабілізатором), батарея місткістю 4300 мАг, стерео динаміки та звуковий роз’єм для навушників. Корпус забезпечує захист від пилу води за стандартом IP68.

ASUS Zenfone 9

Snapdragon 8+ Gen1

8 + 128 / 8 + 256 GB / 16 + 256 GB

– 5.9-inch 120Hz screen

– 4300 mAh dual battery

– Sony IMX766 rear main Camera – ZenTouch

– 3.5mm audio port

– IP68 level waterproof

– Red, black, blue

€800-900 pic.twitter.com/5mEn8rsKxw — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 7, 2022

За попередніми даними, ціна ASUS Zenfone 9 становитиме €800-900 (близько $850-950). Це трохи вище за стартову ціну Zenfone 8 ($699). Судячи з відео, для смартфона будуть доступні різні аксесуари, включаючи чохли й кріплення для рюкзака.

Джерело: The Verge