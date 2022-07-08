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ASUS “випадково” злила в мережу відео зі смартфоном Zenfone 9, яке розкрило його основні характеристики та можливості

ASUS “випадково” злила в мережу відео зі смартфоном Zenfone 9, яке розкрило його основні характеристики та можливості

Компанія ASUS випадково опублікувала промо відео майбутнього смартфона Zenfone 9 на своєму YouTube-каналі, що дозволило ознайомитися з деякими його особливостями та характеристиками.

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Як виявилося, у цієї моделі є цікава функція – використання сканера відбитків пальців на бічній грані для прокручування вебсторінки. Достатньо провести пальцем по поверхні сенсора в потрібну сторону, щоб перегорнути сторінку.

ASUS случайно слила в сеть видео со смартфоном Zenfone 9, которое раскрыло его основные характеристики и возможности

Також розкрито майже повні технічні характеристики ASUS Zenfone 9. Пристрій оснащений 5,9-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативною пам’яттю об’ємом 8 або 16 ГБ і вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Також доступна подвійна камера (головний модуль Sony IMX766, доповнений 6-осьовим гібридним стабілізатором), батарея місткістю 4300 мАг, стерео динаміки та звуковий роз’єм для навушників. Корпус забезпечує захист від пилу води за стандартом IP68.

За попередніми даними, ціна ASUS Zenfone 9 становитиме €800-900 (близько $850-950). Це трохи вище за стартову ціну Zenfone 8 ($699). Судячи з відео, для смартфона будуть доступні різні аксесуари, включаючи чохли й кріплення для рюкзака.

Джерело: The Verge


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