OnePlus 15T за $625 пропонує батарею 7500 мА•год та 50 Мп перископ із 7х зумом

OnePlus 15T

Після кількох тижнів тизерів OnePlus офіційно представила новий смартфон OnePlus 15T. Ця модель стала прямим наступником торішнього OnePlus 13T і отримала оновлення практично в кожному ключовому вузлі.





Характеристики OnePlus 15T

Екран залишився 6,32-дюймовим AMOLED із роздільною здатністю 1216×2640 пікселів, але отримав вищу частоту оновлення до 165 Гц. Пікова яскравість сягає 3600 ніт. У дисплей вбудували 16 Мп фронтальну камеру та ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Новинка отримала флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Його доповнили швидшою пам’яттю LPDDR5X Ultra обсягом 12 ГБ або 16 ГБ та накопичувачем стандарту UFS 4.1 місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Слот для карти пам’яті відсутній.





Камера на задній панелі подвійна. Вона містить головний модуль 50 Мп із сенсором Sony (1/1.56 дюйма) та оптичною стабілізацією зображення, а також перископічний телефото модуль з сенсором 50 Мп, 3,5-кратним оптичним зумом і 7-кратним збільшенням “без втрати якості”. Смартфон записує відео до 8K при 60 fps і 4K при 120 fps із підтримкою Dolby Vision.

Смартфон OnePlus 15T оснащений акумулятором місткістю 7500 мА·год із кремній-вуглецевою (Si-C) технологією. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт та швидку бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Корпус забезпечує захист за стандартами IP68/IP69K. Апарат витримує занурення до 1,5 м на 30 хвилин і навіть струмені гарячої та холодної води під високим тиском.

Новинка працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16 та підтримує низку функцій штучного інтелекту Oppo AI.

Ціна

Новий смартфон OnePlus 15T доступний у білому, коричневому та зеленому кольорах. Базова версія 12/256 ГБ коштує 4299 юанів ($625), топова конфігурація 16 ГБ + 1 ТБ — 5699 юанів ($828). Продажі в Китаї стартують 25 березня.

Поки що компанія не підтвердила глобальний запуск, але є ймовірність появи моделі під іншою назвою.





Джерело: gsmarena