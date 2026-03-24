Новини Пристрої 24.03.2026

OnePlus 15T за $625 пропонує батарею 7500 мА•год та 50 Мп перископ із 7х зумом

Вадим Карпусь

Після кількох тижнів тизерів OnePlus офіційно представила новий смартфон OnePlus 15T. Ця модель стала прямим наступником торішнього OnePlus 13T і отримала оновлення практично в кожному ключовому вузлі.


Характеристики OnePlus 15T

Екран залишився 6,32-дюймовим AMOLED із роздільною здатністю 1216×2640 пікселів, але отримав вищу частоту оновлення до 165 Гц. Пікова яскравість сягає 3600 ніт. У дисплей вбудували 16 Мп фронтальну камеру та ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Новинка отримала флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Його доповнили швидшою пам’яттю LPDDR5X Ultra обсягом 12 ГБ або 16 ГБ та накопичувачем стандарту UFS 4.1 місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Слот для карти пам’яті відсутній.


Камера на задній панелі подвійна. Вона містить головний модуль 50 Мп із сенсором Sony (1/1.56 дюйма) та оптичною стабілізацією зображення, а також перископічний телефото модуль з сенсором 50 Мп, 3,5-кратним оптичним зумом і 7-кратним збільшенням “без втрати якості”. Смартфон записує відео до 8K при 60 fps і 4K при 120 fps із підтримкою Dolby Vision.

Смартфон OnePlus 15T оснащений акумулятором місткістю 7500 мА·год із кремній-вуглецевою (Si-C) технологією. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт та швидку бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Корпус забезпечує захист за стандартами IP68/IP69K. Апарат витримує занурення до 1,5 м на 30 хвилин і навіть струмені гарячої та холодної води під високим тиском.

Новинка працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16 та підтримує низку функцій штучного інтелекту Oppo AI.

Ціна

Новий смартфон OnePlus 15T доступний у білому, коричневому та зеленому кольорах. Базова версія 12/256 ГБ коштує 4299 юанів ($625), топова конфігурація 16 ГБ + 1 ТБ — 5699 юанів ($828). Продажі в Китаї стартують 25 березня.

Поки що компанія не підтвердила глобальний запуск, але є ймовірність появи моделі під іншою назвою.

Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 отримали ANC до 55 дБ і 54 години автономності


Джерело: gsmarena

Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370
Розмір має значення: Vivo запатентувала смартфон з дисплеєм, який збільшується у висоту
Meizu може вийти з ринку смартфонів: розробку Meizu 23 зупинили, Flyme Auto відокремлюють
Galaxy S26 Ultra першим відкриває еру смартфонів з підтримкою кодека APV
Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph
Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм
Apple iPhone 17 Pro випередив Samsung Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark
Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Ширший за Galaxy Fold: Samsung готує новий складаний смартфон
Магнітні чохли розкривають дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентації теж відома
nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год
Реверсивну зарядку Realme P4 Power 10 000 мАг випробували на iPhone 17 Pro: вистачить на два рази, але з нюансами
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації
Навушники OnePlus Nord Buds 4 Pro за $40 отримали ANC до 55 дБ і 54 години автономності
Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки
Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва
Ставка на камери та ШІ: перші тизери та ціни Samsung Galaxy S26
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
