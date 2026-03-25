Більше не бояться води: Samsung Galaxy A57 та A37 отримали захист IP68 та швидку зарядку

Вийшли Samsung Galaxy A57 і A37: більше потужності та захист IP68

Samsung повідомила про випуск нових смартфонів середнього рівня Galaxy A57 та A37. Цьогорічні моделі отримали покращення у сферах продуктивності, камер та ШІ.





Samsung Galaxy A57

Старша модель отримала новий чип Exynos 1680 (4 нм) із графікою Xclipse 550 і покращеним NPU з продуктивністю 19,6 TOPS (проти 14,7 у попередника). Для стабільної роботи під навантаженням додали випарну камеру, яка стала на 13% більшою. Доступні конфігурації з 8 та 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128, 256 та 512 ГБ.

Новинка містить 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль та 5-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера отримала 12-мегапіксельний сенсор. У дизайні Samsung Galaxy A57 виділяється тоншим металевим корпусом — 6,9 мм і 179 г проти 7,4 мм і 198 г у попередника.

Samsung Galaxy A37

Молодший Samsung Galaxy A37 працює на чипі Exynos 1480, який використовувався у моделі Galaxy A55 (2024 рік). У цьому випадку конфігурації пам’яті стартують з 6 ГБ і також доступні версії з 8 ГБ та 12 ГБ. Місткість сховища може становити 128 ГБ або 256 ГБ.





Конфігурація камер майже така сама, як і в старшій версії, однак в ультра ширококутному модулі використовується 8-мегапіксельний сенсор замість 12-мегапіксельного. Samsung Galaxy A37 залишився з пластиковим корпусом та тими ж загальними розмірами, що й попередник (товщина 7,4 мм та вага 196 г).

Обидві новинки отримали захист IP68, тобто витримують занурення у воду. Це крок вперед порівняно з IP67 у минулому поколінні. Пристрої оснащені акумуляторами місткістю 5000 мА·год і підтримують швидку зарядку потужністю 45 Вт. Вона дозволяє відновити заряд від 0 до 60% за 30 хвилин.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дисплеї в Galaxy A57 та A37 однакові. В новинках використовуються 6,7-дюймові Super AMOLED панелі з роздільною здатністю 1080p+ і частотою оновлення зображення 120 Гц.

Смартфони працюють під управлінням Android 16 з оболонкою One UI 8.5 і отримають 6 років оновлень. Додаткову потужність Samsung Galaxy A57 використовує для ШІ-функцій: Best Face підтримує більше кадрів і серійну зйомку, Auto Trim спрощує монтаж відео, Object Eraser працює точніше, а диктофон отримав розпізнавання мови.

Ціна

Смартфони Samsung Galaxy A57 та A37 будуть доступні для покупки в Україні з 17 квітня. Galaxy A57 буде доступний у синьому, сірому, крижаному блакитному та бузковому кольорах, а Galaxy A37 — у лавандовому, темно-сірому, сіро-зеленому та білому. Українські ціни поки не називають. Проте відомо, що ціна Galaxy A37 стартуватиме з $450 в США та €430 в Європі. Стартову конфігурацію Galaxy A57 оцінили у $550 та €530 відповідно.

Джерело: gsmarena