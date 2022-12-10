Як відбувались скорочення в технологічних компаніях у 2022 році, — інфографіка Visual Capitalist

У 2022 році скорочення у компаніях відбуваються настільки часто, що чимало сайтів взялись відстежувати ці події — від Crunchbase до індійського технологічного вебсайту Inc42. У США навіть створили окремий портал, створений виключно для фіксації звільнень.

Visual Capitalist на основі даних з trueup.io візуалізував скорочення у технологічних компаніях, які відбулись у 2022 році. Ось як це виглядає:

Найгучніші звільнення

Meta

У листопаді Meta оголосила про звільнення 11 тисяч співробітників (що становить близько 13% загальної чисельності персоналу). У вересні компанія повідомляла про наявність 87 тисяч працівників. За майже два десятиліття ведення бізнесу — це перше масштабне скорочення робочих місць компанії.

На фінансові показники та ефективність гіганта соціальних медіа вплинули одразу кілька факторів: спад економіки США, посилення конкуренції з боку TikTok та зміни в політиці конфіденційності Apple, які призвели до скорочення прибуткового рекламного бізнесу Meta. Водночас інвестиції компанії в метавсесвіт виглядають ризиковими та помилковими (бізнес приніс компанії $9,4 млрд збитків тільки у 2022 році).

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Twitter

Найдраматичніші звільнення, мабуть, відбулися у Twitter. Ілон Маск, після придбання компанії за $44 млрд, скоротив 50% робочої сили, а згодом попрощався ще з 5 тисячами підрядників. Крім того, повідомлялось, що десяток співробітників Twitter залишили компанію після того, як розкритикували свого нового генерального директора, та ще сотні — після його “жорсткого ультиматуму”.

Byju’s

Звільнення не обмежуються лише Сполученими Штатами. Значна частина технологічного сектора Індії також зазнає скорочень. У жовтні Byju’s звільнив 2500 співробітників — близько 5% від загальної кількості працівників.

Peloton

Компанія з виробництва високоякісного обладнання для тренувань протягом року скорочувала кількість співробітників. У наведеній вище візуалізації такі компанії, як Meta, виділяються тим, що одразу звільнили тисячі співробітників. Peloton, своєю чергою, здійснював звільнення поетапно протягом року. Після того як потужне зростання під час пандемії почало стагнувати, компанія скорочується, щоб відновити прибутковість.

Microsoft

Microsoft непомітно звільнила майже 1000 співробітників: скорочення торкнулися навіть команд зі створення технологій для держави та ігрового підрозділу Xbox. У липні Microsoft заявила, що планує звільнити менш як 1% свого персоналу (загальна кількість співробітників компанії – 180 000 осіб) і значно уповільнила набір співробітників у зв’язку з ризиком рецесії, що насувається. Незрозуміло, чи включені останні звільнення до попередньої цифри, але джерело Insider сказало, що скорочені фахівці були вперше прийняті на роботу в компанію близько місяця тому.

Чому звільнення настільки масштабні?

Серед причин звільнення такої кількості працівників вказують економічну невизначеність (зовнішні фактори) і низьку продуктивність (внутрішні фактори).

Goldman Sachs Research зазначає, що “вищі відсоткові ставки та жорсткіші фінансові умови непропорційно впливають на сектор, оскільки прибутки технологічних компаній, як правило, очікуються в майбутньому і, отже, піддаються більшому ризику”.

Скорочення рекламних бюджетів і крах ринку криптовалют також є факторами, які могли вплинути на рішення про скорочення штату. Twitter і Snapchat потрапляють до першої категорії, а Coinbase і Kraken — у другу.

Як скорочення впливають на економіку?

За номінальною вартістю масові звільнення в технологічному секторі можуть здатися поганою ознакою для економіки в цілому, особливо з огляду на величезний вплив технологічних компаній на ринки.

На щастя, це не так. Наприклад, дані про заробітну плату у США перевершили очікування, а рівень безробіття в країні близький до мінімуму за півстоліття.

Робочі місця у технічній галузі становлять менш як 3% від загальної зайнятості в Америці. Крім того, технічні працівники, які втратили роботу, мають високу ймовірність швидко обійняти посади в інших компаніях.