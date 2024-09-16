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Модери Baldur’s Gate 3 швидко опанували офіційний інструментарій для модифікацій і вже показали перші користувацькі карти, включно з довгоочікуваним Авернусом.

Після випуску сьомого патчу для Baldur’s Gate 3 розробники з Larian Studios відкрили доступ до офіційного інструментарію для модифікацій. Хоча студія попередила, що створення нових рівнів буде неможливим, модери швидко знайшли спосіб обійти це обмеження. Лише за два дні ентузіасти розкрили додаткові можливості інструментарію та почали створювати власні карти.

Одна з перших користувацьких карт, представлена на Reddit, демонструє величний замок на березі моря. Автор поділився скриншотами та відео цієї локації, показавши, як персонаж може вільно пересуватися новоствореним світом.

Інша карта відтворює Авернус — місце, про яке давно мріяли фанати гри. Ця локація пов’язана з сюжетною лінією персонажки Карлак і довгий час була предметом обговорень щодо можливого DLC. Модер детально відтворив атмосферу пекельного виміру: червоно-оранжеві краєвиди, ріки з крові та попіл, що падає з неба.

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Спільнота гравців зустріла ці творіння з великим ентузіазмом. Багато хто висловив захоплення якістю карт і висловив надію на появу повноцінних користувацьких кампаній, подібних до модів для Skyrim.

Джерело: Dexerto

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