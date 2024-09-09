В офіційному редакторі Baldur’s Gate 3 розблокували заборонені функції — можна створювати рівні

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Лише через два дні після виходу інструменту модифікацій для Baldur’s Gate 3 користувач Siegfre завантажив на NexusMods його розблоковану версію.

BG3 Toolkit Unlocked активує вимкнені функції набору інструментів, разом з повноцінним редактором рівнів. Це відкриває можливість для створення користувацьких областей або навіть окремих кампаній у грі.

Напередодні випуску BG3 Toolkit Larian дала зрозуміти, користувачі отримають широку свободу, але деякі речі буде заборонено редагувати. «Ми компанія з розробки ігор, ми не компанія з інструментів розробки», — казав генеральний директор Larian Свен Вінке. Він пояснив пояснюючи, що компанія не має достатньої спроможності для офіційної підтримки всіх своїх інструментів розробки, які знаходяться в руках кінцевих користувачів.

Модифікація Baldur’s Gate 3 також ускладнена підтримкою консолей, — імовірно, потрібні окремі процеси та схвалення від Sony і Microsoft. Офіційні інструменти обмежуються суттєвим налаштуванням інших аспектів BG3, зокрема класів, предметів, балансу, нових NPC тощо.

Відповідно до файлу readme BG3 Toolkit Unlocked, мод «розблоковує всі вимкнені функції та надає дозволи на запис для BG3 Toolkit, включаючи редагування рівня, збереження редагування тощо». Отже, здається очевидним, що інструменти, випущені Larian, є лише дещо модифікованою версією його внутрішнього редактора Divinity Engine 4.0, але з деякими заблокованими функціями.

Редактор рівнів дуже суттєво допоможе творцям модів. Можливо, вдасться відновити локації та інший контент, вирізаний розробниками гри.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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