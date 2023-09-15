Baldur’s Gate 3 вийде на Mac 21 вересня – і отримає третій патч

Larian активно оновлює та виправляє Baldur’s Gate 3. Невдовзі гра отримає третій великий патч, лише за місяць існування. Студія не тільки вносить технічні виправлення, але й оперативно перезаписує цілі сюжетні сцени на вимогу ком’юніті. Наступний крок, окрім внесення змін у гру, – реліз на Mac 21 вересня, разом з патчем.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn’t have asked for a better response to Baldur’s Gate 3. Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac. Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4 — Larian Studios (@larianstudios) September 13, 2023

Студія не анонсувала якихось конкретних змін, але враховуючи попередні латки, можна вважати, що патч буде потужним. Логічно припустити, що будуть виправлені принаймні деякі несправності з тих, що лишилися. Наприклад, непогано б було щось зробити з «гальмуванням» у третьому акті.

Також не можна виключати й подальших перероблень сюжету. У попередньому патчі була змінена історія Карлах, включно з перезаписуванням епілогу з акторами. Larian наголошує, що якісні речі можна створювати лише перебуваючи у тісній взаємодії зі спільнотою, тож майбутній патч викликає великі сподівання.

Відомо, що Larian працює над підтримкою кросплею, яка дозволить користувачам PS5 грати разом з геймерами на ПК і навпаки, але невідомо, чи буде ця або інші зміни у найближчому патчі.