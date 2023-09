Baldur’s Gate 3 вийде на Mac 21 вересня – і отримає третій патч

Larian активно оновлює та виправляє Baldur’s Gate 3. Невдовзі гра отримає третій великий патч, лише за місяць існування. Студія не тільки вносить технічні виправлення, але й оперативно перезаписує цілі сюжетні сцени на вимогу ком’юніті. Наступний крок, окрім внесення змін у гру, – реліз на Mac 21 вересня, разом з патчем.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn’t have asked for a better response to Baldur’s Gate 3.

Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.

Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4

— Larian Studios (@larianstudios) September 13, 2023