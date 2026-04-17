Новини Пристрої 17.04.2026

Плани Apple на 2026 рік: чотири нові моделі Mac готуються до виходу

Попри нещодавні релізи, Apple не планує збавляти темпи та готує до виходу ще чотири моделі комп’ютерів Mac до кінця поточного року. Основний акцент у майбутніх новинках буде зроблено на переході до архітектури чипів M5 та підготовці ґрунту для наступного покоління процесорів.


Однією з найочікуваніших новинок стане оновлений Mac Studio. Пристрій отримає потужні чипи M5 Max та M5 Ultra. Дизайн професійної робочої станції залишиться колишнім, проте приріст продуктивності в завданнях, пов’язаних зі штучним інтелектом, обіцяє бути колосальним завдяки оновленому нейронному рушію.

Популярний моноблок iMac також отримає планове оновлення. Модель на базі процесора M5 збереже поточний 24-дюймовий форм-фактор, але запропонує користувачам повністю оновлену палітру кольорів. Інсайдери припускають, що Apple може запозичити яскраві відтінки, які нещодавно дебютували в доступному MacBook Neo.

Лінійка Mac mini, яка залишається найдоступнішим квитком в екосистему macOS, оновиться версіями з чипами M5 та M5 Pro. Зовнішніх змін корпусу не очікується, оскільки компанія зосереджена на внутрішній оптимізації та підвищенні енергоефективності своїх настільних рішень.


Справжнім сюрпризом року може стати MacBook Pro на базі чипа M6. Повідомляється, що ця модель ознаменує собою початок нового циклу дизайну для ноутбуків Apple. Очікується, що пристрій отримає тонший корпус та довгоочікуваний OLED-дисплей, що стане наймасштабнішим оновленням лінійки за останні роки.

Графік релізів вказує на те, що анонси нових настільних систем можуть відбутися вже найближчими місяцями, тоді як революційний MacBook Pro з чипом M6, швидше за все, прибережуть для традиційної осінньої презентації.

Для користувачів це означає, що 2026 рік стане одним із найнасиченіших в історії комп’ютерів Apple. Компанія прагне охопити всі сегменти ринку: від бюджетних рішень до надпотужних станцій для професіоналів, активно впроваджуючи технології генеративного ШІ на апаратному рівні.

Джерело: 9to5Mac

