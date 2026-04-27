Новий CEO — оновлена стратегія Apple: наступний iPad може отримати інше ім'я

Незначний, але потенційно суттєвий зсув може торкнутися лінійки iPad, і він менш пов’язаний із апаратним забезпеченням і більше — з ідентичністю. В нещодавньому інтерв’ю з Джоном Тернусом і Ґреґом Йозвяком від Tom’s Guide компанія може переосмислити підхід до найменування майбутніх iPad.





Перезавантаження назв, що сигналізує про більший стратегічний зсув

Сигнал про зміни спирається на думки, висловлені в нещодавньому інтерв’ю з керівництвом Apple з апаратного забезпечення, де порушувалась ідея спрощення найменування продуктів. Замість того щоб продовжувати використовувати такі позначення, як “10-те покоління” або ідентифікатори на основі чипа — наприклад, “iPad (A16)”, — Apple може прийняти більш спрощений підхід: потенційно вирівнявши iPad із тим, як називаються Mac, використовуючи річне або простіше брендування.

“Наступний iPad цілком може отримати назву iPad Neo — за аналогією з MacBook Neo і тенденцією до відмови від розмитих позначень (як-от SE → iPhone 16e/17e)”, — пише профільний портал 9to5mac.

Це важливо, оскільки поточна структура найменування Apple стала дедалі складнішою. Базовий iPad, наприклад, офіційно називається “iPad (11-те покоління)”, хоча неофіційно його часто називають просто “iPad”. Тим часом моделі вищого класу, як-от iPad Pro, вже використовують брендування на основі чипа — наприклад, “M5” — що створює фрагментовану ідентичність у всій лінійці. У інтерв’ю Tom’s Guide Ґреґ Йозвяк так пояснював логіку назви MacBook Neo:

“Звичайно, можна було б навіть назвати його просто MacBook — деякі й очікували цього. Але це залишило б його без ідентичності. Нам хотілося дати йому ідентичність. Щось коротке й влучне, що вписується поруч із Air і Pro, але водночас передає його новизну. Neo буквально означає “новий” або “оновлення”. Це перевинахід ноутбука — недорогого, але з високою цінністю. Тому Neo для нас було ідеальною назвою”.

У випадку з iPad єдина система найменування зменшила б плутанину і зробила б лінійку легшою для розуміння, особливо коли Apple продовжує розширювати свій портфель планшетів.





Не лише назви: чому цей зсув важливий

На поверхні це може здатися косметичною зміною. Насправді це відображає те, як Apple переосмислює позиціонування iPad.Впродовж останніх кількох років iPad еволюціонував від простого планшета до більш універсальної обчислювальної платформи. З оновленнями, як-от iPadOS 26, що запроваджує багатозадачність у настільному стилі та глибші функції продуктивності, Apple просуває пристрій ближче до заміни ноутбука.

Простіша схема найменування могла б підкріпити цей перехід. Замість акценту на поколіннях або характеристиках чипа Apple, можливо, хоче, щоб iPad сприймався як позачасова категорія продуктів — подібно до того, як позиціонуються MacBook Air або MacBook Pro. Іншими словами, це менш про брендування і більше про сприйняття.

Чому це важливо покупцеві

Для споживачів зміни в найменуванні можуть безпосередньо впливати на те, наскільки легко — або заплутано — обрати пристрій. Наразі розуміння лінійки iPad вимагає розшифровки суміші поколінь, назв чипів і рівнів. Більш чітка структура найменування могла б спростити рішення про покупку, особливо для звичайних користувачів, які не відстежують кожне оновлення продукту. Втім, у цієї теорії є і застереження:

“Існує один ключовий момент, що підриває гіпотезу: наступний iPad не буде справді новим. Дизайн було представлено ще у 2022 році й, найімовірніше, не зміниться для моделі на A18. Це означає, що або назва буде іншою, або нинішня система найменування збережеться до наступного суттєвого оновлення базової моделі”, — пишуть 9to5mac.

Ще один фактор зі зворотнього боку: простіші назви часто ускладнюють розрізнення старших і новіших моделей на перший погляд. Якщо Apple перейде на річну систему, покупцям, можливо, доведеться уважніше стежити за специфікаціями, а не покладатися на очевидні поколіннєві позначення.

Що далі для лінійки iPad

Нічого офіційно не підтверджено, і матеріал ґрунтується на ранніх сигналах, а не на офіційному оголошенні. Тим не менш, хронологія збігається з ширшими змінами в екосистемі Apple. Компанія вже перейшла на річну систему найменування програмного забезпечення — наприклад, iOS 26 та iPadOS 26, — що свідчить про рух до узгодженості між платформами.

Якщо Apple реалізує цей намір, наступний запуск iPad може ознаменувати початок цього переходу. Це може не змінити те, як пристрій працює, але може переосмислити те, як продукт позиціюється — і розуміється — на роки вперед.

Джерело: Digital Trends