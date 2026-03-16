Екс-бос Windows перейшов на MacBook Neo: "Настільки ідеальний, що не потребує змін"

Катерина Левицька

Екс-бос Windows перейшов на MacBook Neo: "Настільки ідеальний, що не потребує змін"
Екс-президент Windows Стівен Сінофскі / Microsoft

Колишній президент підрозділу Windows в Microsoft Стівен Сінофскі придбав собі новий бюджетний MacBook Apple й одразу ж — опублікував на нього огляд.


Для початку кілька слів про Сінофскі: він почав працювати в Microsoft з 1989 року, як інженер-проектувальник ПЗ; згодом очолював кілька команд і відділів, пов’язаних з Office та Windows, аж доки не пішов у 2012-му. Після відходу з корпорації Стівен створив блог Learning by Shipping, де серед іншого публікує думки про менеджмент, стратегію, конкуренцію та інші аспекти технологічної індустрії.

У своєму останньому дописі під назвою “Mac Neo та мій день роздумів і меланхолії” Сінофскі фактично дублює майже одностайну похвалу, яку новий пристрій Apple отримав цього тижня в оглядах. Однак розглядає потенційний успіх компанії з погляду того, хто намагався здійснити подібний трюк у минулому, хоча й з інакшим результатом.

“Коли я розмірковував про Windows 8 протягом останніх 12 років, то досить часто приходив до висновку, що робив це зарано”, — пише розробник. “Але сьогодні, коли я використовую Neo і думаю про Windows 8 і Surface… На той час в нас було все необхідно для того, щоб це спрацювало… Світ, в якому ми жили, був цілком здатний запустити цей пристрій. І він коштував $599 з 32 ГБ, $699 за 64 ГБ”.

MacBook Neo / Apple

Для того, щоб зрозуміти цей коментар, потрібно знати трохи контексту: свого часу Сінофскі відповідав за впровадження ARM в Windows. У 2012 році Microsoft випустила Surface RT на ARM-чипсеті Tegra 2, який став повним провалом. Зі слів Стіва, причина цього полягала в тому, що компанія помилково просувала проєкт, як ще одну варіацію ОС поряд з х86, аби зберегти сумісність програм.

“Ми помилялися в тому, що досить швидко перевели екосистему на нову модель програм, яка була б безпечнішою, надійнішою та енергоефективнішою. ​​Багато людей обурилися… З дня оголошення про ARM ми прагнули відокремити x86 та дати щось нове. Я знав, що будь-який маленький крок у світі Microsoft на практиці був зобов’язанням на все життя. Це видно з того, як до ARM ставляться сьогодні, як до постійної альтернативи x86. Ми розглядали його тоді, і я досі розглядаю його так само, як заміну. ​​Тут немає жодної ревізіоністської історії. Це була наша стратегія”.

Що ж до самого MacBook Neo, то, на думку Сінофскі, пристрій на 512 ГБ, який він придбав, чудово вирішує всі його робочі задачі. Обмеження на кшталт обсягу ОЗП, йому не заважають: з його слів, Activity Monitor показав, що Neo використовує менш як 7 ГБ протягом перших годин.

Власне, Сінофскі й решту компромісів вважає незначними: як-от зарядку через USB-C (він нібито звик до цього ще з попереднім MacBook Air) чи відсутність портів HDMI (бо будь-який зовнішній дисплей, який йому потрібно використовувати, зазвичай має підключений адаптер). У підсумку розробник сказав, що MacBook Neo вже настільки ідеальний, що “не потребує вдосконалення”.

Джерело: 9to5mac, appleinsider

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
