Новини Пристрої 24.08.2023 о 12:41

Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2

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Вадим Карпусь

Автор новин

Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2

До Дня Незалежності України компанія Baykar Makina безплатно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2. Про це повідомляє канал Головного управління розвідки.

«Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2», ─ йдеться в повідомленні ГУР.

Також зазначається, що Baykar Makina не вперше робить подібний подарунок. 25 січня ГУР МО України вже отримало від компанії два безпілотники Bayraktar TB2.

Нагадаємо, Bayraktar TB2 ─ це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту. Він здатен виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Безпілотник може перебувати в повітрі до 27 годин та нести корисне навантаження до 150 кг. Крейсерська швидкість становить 130 км/год, максимальна ─ 222 км/год. Bayraktar TB2 добре проявив себе під час російсько-української війни та неодноразово став у пригоді Силам оборони України в якості ефективного засобу очищення української землі від окупантів.

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